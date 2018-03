Pour perdre du poids, le grignotage devient « hors la loi »

Le moyen le plus simple, pour être certain de diminuer les apports, donc manger moins, est d’interdire, de façon absolue, le grignotage. Grignoter, c’est manger en dehors des repas. C’est un fait de notre société : tous ceux qui sont en surpoids grignotent ; c’est le principal facteur d’obésité des pays industrialisés.

Les industriels de l’agroalimentaire ont vite compris l’enjeu économique colossal que représentait le grignotage. Ce marché du « cinquième repas permanent » répond à une caractéristique simple : mettre à la disposition des grignoteurs des aliments, d’accès et de consommation faciles, répondant si possible à notre goût inné du sucré et à ce qui donne du goût à nos aliments, la graisse : barres chocolatées, pâtes de fruits, micro charcuteries que proposent toutes les grandes surfaces en linéaires monstrueux. Ces produits sont sous l’influence de la mode et de facteurs sociaux qui les rendent redoutables et difficiles à combattre. Certes, les sucres sont repérables facilement. Ce n’est pas le cas des graisses cachées, qui plus est, de mauvaise qualité. Le grignotage ne s’installe pas par hasard, et tout ne peut être mis sur le dos des industriels et de la télévision. Chacun a sa version : stress, angoisse, repas déséquilibrés, fringales… Tout est bon pour grignoter, et chacun sait parfaitement s’il grignote... Arrêter de grignoter est la façon la plus aisée et la plus efficace pour manger moins, en une seule décision. Il faut donc se nourrir, à heures fixes, 3 ou 4 repas par jour selon les habitudes : petit-déjeuner, déjeuner, goûter (ou collation à une autre heure), dîner.

« Aujourd'hui, on décrète le grignotage hors-la-loi ! »