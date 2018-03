J’ai perdu 10% du poids de mon corps, en 100 jours

J’avais beau constater, chaque fois que je prenais l’avion, que la valise de plus de 20 kilos que je mettais sur le tapis, à l’embarquement, était bien lourde à porter, et que c’était deux valises comme celle-là, que je traînais, nuit et jour, avec mon surpoids ; que les 5 packs de 10 litres d’eau, qui tenaient à peine dans mon chariot de supermarché, avaient la même signification...

Le rythme annuel d’un petit régime bonne conscience me permettait de perdre 5 kilos et d’en prendre 7. En attendant... Quoi ? Ce que mes études de médecine m’avaient appris : que je paierais une addition qui, plus le temps passait, promettait d’être de plus en plus salée. Et puis un jour, ce fut LE jour!...

Depuis, ma vie est bouleversée par une vague de bien-être incroyable. Rien qu’en appliquant la synthèse de ce que trente années de journalisme médical m’avait appris, et qui était là, enfouie dans mon cerveau, n’attendant que mon signal pour me sauver la vie ; ou du moins, me la rendre tellement plus agréable à vivre...

J’ai voulu partager, avec toutes celles ou ceux que le surpoids obsède en leur gâchant la vie, cette méthode et ces jours de motivation.

C’est possible de perdre, en 100 jours, 10 % de son poids de départ, sans souffrir. Le plaisir, immense, de retrouver une vitalité oubliée, au bout de 8 à 10 semaines, rendra très vite la suite du programme évidente et la poursuite de la perte de poids au- delà de ce chiffre, qui est déjà un objectif d’amélioration considérable de la santé de toute personne un peu « enveloppée ».?

A demain…