Difficile d’échapper aux longues publicités de Raw Water a la télé, qui commencent par vous expliquer que l’eau que l’on boit au robinet mais aussi toutes les eaux minérales que l’on achète dans le commerce, sont en faites obligatoirement purifiées pour devenir buvables. Certes débarrassées de substances toxiques mais aussi de toutes les substance « merveilleuses » pour notre santé ; Celles que l’on trouve dans toutes les sources d’altitude en montagne. Qui, selon la pub, permettent de retrouver énergie vitalité et bonne santé. Suit une offre pour s’abonner au service de livraison à domicile. Pas spécialement donnée. Le succès de la méthode a rendu sans doute ses inventeurs moins regardant sur le contenu de leur très jolie « jarre ». Des cas d’intoxication commencent à fleurir, parce qu’aucuns tests biologiques ne sont effectués et que la haute montagne ne garantit pas l’absence de microbes. Les déjections des animaux étant une des pollutions classique et indétectable sur une cascade…

Et l’eau adoucie ?

Avant de savoir si l’eau adoucie présente des dangers pour la santé, il faudrait préciser tout d’abord de quoi il est question. L’eau adoucie est en fait une eau dure, c’est-à-dire riche en calcium, dans laquelle on a enlevé certains éléments comme le calcium et le magnésium et à qui on a apporté du sodium. Toute la polémique vient du fait que de nombreuses études ont montré que dans les régions où l’eau était douce, on constatait un nombre supérieur de maladies cardiovasculaires par rapport à d’autres régions d’eau dure, d’où la conclusion que la carence en calcium, magnésium et autres minéraux dans l’eau favorisait la survenue de maladies cardiovasculaires. Mais cette hypothèse n’a pas résisté à une seconde analyse, et les scientifiques en ont conclu que la dureté de l’eau ne pourrait pas être la cause d’un supplément de maladies cardiovasculaires, mais un simple indicateur d’autre chose non déterminée pour l’instant et sans doute pas en relation avec la qualité de l’eau. Par exemple, des facteurs climatiques ou socioéconomiques comme dans cette région d’Angleterre où l’augmentation du nombre de maladies cardiovasculaires est associée à une augmentation du nombre de bronchites. En fait une corrélation n’étant pas une preuve de cause à effet, l’absence de calcium dans l’eau était probablement une fausse piste.

De même, l’adoucissement ne peut être mis en cause dans les déficits en calcium rencontrés au cours de la croissance ou dans l’ostéoporose. En effet l’essentiel des apports en calcium vient des aliments et des laitages et la quantité apportée par l’eau reste marginale. L’eau adoucie en revanche est très intéressante pour les dents et la thyroïde : le fluor et l’iode qu’elle contient sont facilement captables par l’organisme. Coté germes, les adoucisseurs ont également été considérés comme des points de prolifération microbienne. En fait aucune maladie infectieuse n’a jamais été rapportée. Les germes banaux sont présents dans n’importe quelle eau embouteillée qui n’entraîne pour autant aucun problème particulier. Un côté bénéfique des adoucisseurs est souligné par les dermatologues : les peaux sensibles s’accommodent fort bien des eaux pauvres en calcium qui s’avère irritant pour elle. De même des études ont montré qu’il y aurait plus d’eczéma avec des eaux dures.

En conclusion l’adoucisseur d’eau ne représente pas un danger pour la santé au contraire, mais comme tout appareil, il nécessite un réglage et un entretien correct.