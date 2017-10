Les sujets ont été divisés en deux groupes : le premier a consommé deux doses de 240 ml de jus de cerise acidulé de variété Montmorency, dont une le matin et une le soir (environ 2 heures avant le coucher), pendant 14 jours. Les participants du second groupe ont bu un faux jus de cerise en se calant sur le même rythme et la même période que ceux du premier groupe.

Allonger nos nuits de sommeil en dégustant du jus de cerise deux fois par jour ? C'est la drôle (mais plaisante) idée proposée par une étude pilote publiée dans American Journal of Therapeuthics. Menée par des chercheurs de l'École de nutrition et des sciences alimentaires du Centre agricole de l'Université d'État de Bâton-Rouge (Louisiane, États-Unis), l'expérience a nécessité la participation de 8 volontaires âgés de 50 ans et plus souffrant d'insomnie, dont l'habitude de coucher se situe entre 21h et minuit.

84 minutes de sommeil supplémentaires chez ceux qui ont bu du (vrai) jus de cerise

Les participants qui ont reçu une dose quotidienne de jus de cerise ont vu leur sommeil prolongé de façon significative, à raison d'environ 84 minutes supplémentaires, comparé à ceux du groupe contrôle qui ont bu du faux jus. Ces résultats démontrent que les acides aminés contenus dans le jus de cerise acidulé agissent comme des neurotransmetteurs et contribuent à améliorer la qualité du sommeil des participants.

Malgré sa petite taille, cette étude devrait servir de base à la formulation d'hypothèses pour la conduite d'essais cliniques sur une plus large cohorte d'humains, estiment les auteurs de l'étude. « L'insomnie est très fréquente chez les personnes âgées et peut conduire à une série de problèmes de santé si elle n'est pas traitée », a déclaré Jack Losso, auteur principal de l'étude. « Cependant, beaucoup de gens hésitent à recourir à des médicaments pour les aider à dormir, c'est pourquoi les remèdes naturels pour le sommeil sont de plus en plus intéressants », ajoute ce dernier.



Les troubles du sommeil sont de nature variée et peuvent s'exprimer différemment d'un patient à l'autre. Il existe trois formes d'insomnie : lorsque l’on a du mal à s’endormir (plus de 30 minutes après l'heure du coucher), lorsque l’on fait des réveils nocturnes fréquents (au moins 2 fois au cours de la nuit) ou prolongés (plus de 30 minutes éveillé), et lorsque l'on se réveille le matin environ une heure avant l'heure choisie et que l'on se retrouve dans l'incapacité de se rendormir.