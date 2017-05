L’autre période à risque, au cours de la vie reproductive, est la grossesse. Lorsque le placenta se développe de manière imparfaite, il peut provoquer une hypertension artérielle gravidique. 10 à 15 % des patientes sont concernées. Leur prise en charge est cruciale. Non traitée, elle favorise les complications pour le fœtus.

Détecter l’hypertension induite par les hormones reste important : passer à une contraception ne contenant que de la progestérone ou à un dispositif intra-utérin au cuivre (DIU) résout le problème dans la plupart des cas. Certaines femmes sont plus exposées à ce type d’effet secondaire : celles souffrant d’obésité, âgées de plus de 35 ans ou possédant des antécédents familiaux.

3 périodes sont particulièrement à risque chez les femmes : la grossesse, la contraception hormonale et la ménopause.

L’hypertension artérielle touche 10 millions de Français. Trois périodes sont à risque chez la femme : la contraception, la grossesse et la ménopause.

L’hygiène de vie essentielle

La troisième période à risque est aussi liée aux hormones, et plus particulièrement à leur diminution. Lors de la ménopause, vers 50 ans, les œstrogènes naturels diminuent. Les parois des artères se rigidifient alors et s’épaississent. Dans le même temps, la plupart des femmes prennent du poids, ce qui favorise l’apparition d’une hypertension.

La maladie est fréquente à cette période. Après 65 ans, une femme sur deux est hypertendue. Leur suivi est alors essentiel, car elles sont plus à risque d’accident cardiovasculaire ou d’AVC que les hommes.

Une bonne hygiène de vie permet de réduire ces risques. La FFC recommande d’éviter les aliments riches en sucres et en graisses saturées, mais aussi de limiter le sel et l’alcool. Consommer 5 fruits et légumes par jour, riches en fibres, est aussi conseillé.