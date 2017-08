Un timing fondamental

Les chercheurs ont poussé leurs investigations plus loin et sont parvenus à démontrer que le moment auquel les embryons étaient traités avait une grande importance. Utiliser CRISPR-cas9 dès la mise en contact entre ovules et spermatozoïdes permettrait d’éviter la production de « mosaïques », c’est-à-dire des embryons contenant à la fois des cellules saines et des cellules mutées. Or, ces mosaïques constituent un des obstacles majeurs à l’utilisation de CRISPR-cas9 chez l’humain. Autre limite de la méthode : l’induction de modifications du génome « hors-cible ». Mais là encore, les chercheurs américains précisent qu’un séquençage complet du génome n’a montré aucune mutation indésirable parmi les embryons traités.

Ces résultats constituent sans conteste une avancée majeure dans la connaissance et la maîtrise de CRISPR-cas9. Un des co-auteurs de l’étude, Sanjiv Kaul, estime ainsi que la méthode pourrait être transposable à de nombreuses mutations, notamment celles touchant les gènes BRCA1 et BRCA2, rapporte Paul Benkimoun dans Le Monde. Mais les scientifiques gardent la tête froide : « L’édition de gènes doit encore être optimisée avant qu’une application clinique sur les cellules germinales puisse être envisagée », indiquent-ils dans leur publication.

Une des limitations au développement de CRISPR pourrait venir des financements. Si les Etats-Unis autorisent les recherches sur l’embryon humain, elles ne peuvent recevoir de financements publics. En France, l’Académie nationale de médecine a adopté en 2016 une position favorable au développement de recherches utilisant CRISPR, même sur l’embryon humain. Mais la législation française interdit toujours « toute intervention sur la structure de l’ADN ayant pour conséquence de modifier le génome de la descendance ». Les prochaines avancées viendront peut-être du Royaume-Uni, qui a adopté une législation plus permissive sur la question.