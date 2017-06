Une méthode complexe

Et si les études précédentes n’avaient pas trouvé ces mutations, c’est parce que les scientifiques ne cherchaient pas au bon endroit. La plupart d’entre eux avaient utilisé des algorithmes informatiques pour identifier des zones du génome qui avaient le plus de risques d’être affectées, puis les avaient analysées à la recherche de délétions ou d’insertions.

Des méthodes peu adaptées aux animaux vivants, estime le Dr Stephen Tsang, ophtalmologiste et professeur associé de pathologie et de biologie cellulaire à l’université Columbia, auteur principal de l’étude parue dans Nature methods.

« Les chercheurs qui n’utilisent pas un séquençage entier du génome pour trouver des effets délocalisés passent potentiellement à côté de mutations importantes, explique-t-il. Même un simple changement de nucléotide peut avoir un impact significatif. »





Réévaluer les risques

Cette découverte va sans doute refroidir un peu la frénésie autour de la technique qui, en plus de l’essai chinois, est prévue dans un essai clinique sur plusieurs cancers, aux États-Unis, sous l’impulsion du NIH, l’institut de recherche médicale américain.

Toutes les thérapies présentent des effets secondaires, et cette découverte ne remet pas tout en question. Mais elle permettra peut-être de ramener un peu le calme dans la tempête CRISPR-Cas9. Un calme qui permettrait de prendre davantage de précautions.

« Nous espérons que nos observations encourageront d’autres chercheurs à utiliser des séquençages complets du génome pour déterminer les effets hors-cible des techniques CRISPR, et étudier les différentes versions à la recherche de la méthode la plus sûre, et la plus précise », conclut le Dr Tsang.