Ostéoporose : calcium et vitamine D pourraient éviter 65 000 fractures par an

L’ostéoporose coûterait près de 5 milliards d’euros par an aux systèmes de santé européens. Un chiffre qui, face au vieillissement de la population du Vieux Continent, ne devrait pas diminuer de sitôt. A moins que… Une étude française, publiée dans la revue Osteoporosis International et relayée par La Dépêche, suggère que l’alimentation pourrait permettre d’éviter plusieurs dizaines de milliers de fractures par an.

Plus de 375 000 fractures surviennent chaque année en France, en lien avec l’ostéoporose. La hanche est l’articulation la plus touchée, avec pour le seul col du fémur 65 000 fractures, chez les plus de 50 ans. Les femmes sont certes les plus touchées, mais 15 000 de ces fractures concernent des hommes.

L’étude menée par les chercheurs français revient sur le rôle du calcium et de la vitamine D dans la prévention de ces fractures, nombreuses certes, mais pas inéluctables.

Et les résultats sont assez encourageants. Les projections mathématiques des scientifiques indiquent que la consommation de 3 laitages par jour enrichis en vitamine D aurait un effet significatif, dès la première année. Respecter les recommandations nutritionnelles en vigueur permettrait d’éviter 10 500 fractures de hanches et 65 000 toutes articulations confondues. Ce serait 126 millions d’euros en moins en termes de coût de santé.

C’est loin d’être la première fois que les règles hygiéno-diététiques sont mises en avant pour lutter contre la fragilisation du squelette, particulièrement après la ménopause. Plusieurs études ont ainsi mis en lumière les bénéfices du régime méditerranéen. Mais tout ne passe pas par l’assiette. L’activité physique est aussi primordiale pour entretenir son capital osseux. Capital qui pourrait même être déterminé dès l’adolescence, selon de récents travaux.