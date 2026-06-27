Démence : ces aliments très consommés accélèrent le déclin cognitif

L'ESSENTIEL Une étude a trouvé un lien entre la consommation d'aliments transformés et un risque accru de déclin cognitif.

Elle a été menée sur plus de 5.000 participants âgés en moyenne de 64 ans.

Par contre, les personnes qui consomment peu de produits transformés et privilégient les aliments entiers, avaient un risque moindre de démence.

Charcuterie, soda, biscuits, plats préparés, fast food… les aliments ultra-transformés sont très présents sur nos tables. Ils savent se rendre délicieux et pratiques, mais leurs compositions chargées en additifs et en édulcorants posent question en matière de santé. Une nouvelle étude, menée par l’université de Harvard, confirme que ces produits augmentent le risque de déclin cognitif chez les personnes âgées.

L’étude a été publiée dans la revue American Journal of Public Health, le 3 juin 2026.

Les produits transformés liés à un risque accru de démence

Pour déterminer l’impact des aliments ultra-transformés sur la santé du cerveau, les chercheurs ont repris les dossiers de 5.370 adultes d’un âge moyen de 64 ans. Ces derniers ont été suivis durant près de neuf ans entre 2012 et 2020. Il leur a été demandé de répondre à des questionnaires sur leurs habitudes alimentaires au début de l'étude. Les volontaires ont ensuite subi des tests de mémoire et d'attention tous les deux ans afin d'évaluer leur santé cognitive.

L’analyse des données recueillies a révélé que les personnes qui mangeaient des taux élevés d'aliments ultra-transformés avaient 58 % de risque en plus de développer une démence par rapport aux autres. Les plus gros consommateurs présentaient également un risque accru de 46 % de souffrir d’un trouble cognitif léger sans démence.

Déclin cognitif : les aliments frais et entiers protègent

À l’inverse, les participants qui mangeaient peu d’aliments transformés et privilégeaient les produits entiers et frais, étaient protégés contre le déclin cognitif. Leur risque de démence avait diminué de 41 % et celui de trouble cognitif léger sans démence de 24 %.

L’équipe précise que ses travaux mettent en évidence un lien entre le déclin cognitif et les produits ultra-transformés, et non pas une relation de cause à effet. Ils reconnaissent que l'association mise en lumière peut aussi être liée aux autres troubles provoqués par ce type de nourriture comme l’obésité, le diabète, le cholestérol et l’hypertension. Ils sont, en effet, connus pour être des facteurs de risque de démence.

S’ils ne peuvent pas encore trancher cette question, les scientifiques ajoutent que leurs travaux apportent toutefois assez de preuves pour encourager dès maintenant la limitation de la consommation d’aliments industriels et la promotion des produits frais.