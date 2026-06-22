Voiture, train, RER : comment éviter l'inconfort à cause de la chaleur

L'ESSENTIEL Lors des fortes chaleurs, il est conseillé d'éviter les déplacements pendant les heures les plus chaudes.

Il faut privilégier les vêtements légers en matière naturelle et les lunettes de soleil. En voiture, les tongs et sandales sont déconseillées.

Avec les transports en commun, il est préférable d'organiser son départ pour limiter le temps d’attente et privilégier les rames rafraîchies.

La canicule s’est installée sur l’Hexagone. Selon Météo France, la température moyenne de ce lundi 22 juin pourrait atteindre le niveau de “la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus”. Si la chaleur nous écrase, nous ne pouvons pas pour autant échapper à nos obligations et aux trajets qu’elles nécessitent. Plusieurs précautions peuvent aider à mieux supporter les déplacements en voiture ou en transports en commun.

Voiture : éviter les heures chaudes et faire des pauses régulièrement

Au volant, il faut faire attention aux fortes températures. Outre les coups de chaleur, elles peuvent provoquer une fatigue plus rapidement ou encore entraîner une baisse de vigilance. Ce qui est particulièrement accidentogène.

Pour éviter de souffrir de la chaleur en voiture, il faut en premier lieu privilégier les zones de stationnement à l’ombre. En effet, la voiture est exposée au soleil, la température à l’intérieur de l’habitacle augmente très vite. "Par une température extérieure de 15 à 20 °C, la température à l’intérieur d’une voiture peut atteindre 45 °C en moins de 30 minutes. Quand il fait très chaud dehors, la montée en température est encore plus rapide", prévient Santé Publique France sur sa page Vivre avec la chaleur. C’est pourquoi il est déconseillé de laisser des personnes seules en voiture, en particulier les enfants ou même les animaux, dans une auto même quelques minutes.

Pour éviter que le mercure ne monte trop, pensez à vous équiper de pare-soleils pour le pare-brise et les vitres latérales arrière. Vous pouvez aussi poser un linge en coton sur le volant ou encore le siège auto des enfants. Il est également conseillé de porter des vêtements légers, des chaussures adaptées à la conduite (les chaussures qui ne tiennent pas aux pieds comme les tongs ou les sandales sont à éviter) et d’avoir des lunettes de soleil pour éviter les éblouissements et la fatigue oculaire. N’oubliez pas non plus de prendre une quantité fraîche d’eau suffisante selon la durée du voyage. "Apportez, si besoin, un brumisateur rechargeable pour vous rafraîchir, surtout si la voiture ne possède pas de climatisation", conseillent également les experts sanitaires.

Si vous avez la climatisation et que l’habitacle est déjà chaud, aérer l'habitacle sur les premiers kilomètres et utiliser la climatisation par la suite tout en évitant les écarts trop importants avec la température extérieure.

Pour les trajets longs, évitez quand cela est possible, évitez les heures les plus chaudes et faites plusieurs pauses, surtout si la voiture n’est pas climatisée. "Si vous voyagez avec des enfants, soyez attentif à leur hydratation. Quand il fait chaud dans la voiture, habillez-les avec des vêtements légers et amples, comme un t-shirt plutôt qu’un body, et utilisez un linge en coton légèrement humide pour rafraîchir leur peau et éviter le contact avec les sièges chauds. Pensez aussi à installer des protections de vitre non opaques sur les vitres latérales arrière, afin de limiter l’exposition au soleil tout en garantissant une visibilité optimale".

Transport en commun : bien s’informer et bien choisir son trajet

Les trajets en commun ont besoin des “mêmes équipements” que ceux en voitures : une bouteille ou une gourde d’eau pour pouvoir s’hydrater régulièrement, des vêtements légers en privilégiant les matières naturelles comme le coton ou le lin ainsi que des lunettes de soleil. “Prévoyez quand même de quoi vous couvrir : la température dans les trains peut être fraîche” ajoutent les autorités. Pour éviter les coups de soleil et les insolations en attendant sur le quai, il est bon aussi de se munir d’un chapeau. Afin de limiter l'exposition aux fortes chaleurs, il faut s'organiser pour limiter le temps d’attente. "Si l’attente est inévitable, repérez un endroit ombragé ou plus frais à proximité".

Que cela soit les trains ou les RER, les transports en commun peuvent être perturbé par les fortes chaleurs. Il est donc recommandé de vérifier les informations trafic en temps réel via les applications ou les sites des régies de transport pour anticiper les perturbations.

"Privilégiez les lignes ou les rames rafraîchies, même si cela allonge légèrement votre trajet : un peu plus de temps au frais peut rendre votre voyage bien plus agréable. Pour savoir quelles lignes ou rames sont équipées, consultez les sites ou applications officielles. En gare, les panneaux ou les agents peuvent aussi vous renseigner", ajoutent les experts sur le site Vivre avec la chaleur.fr.

En cas de malaise dans les transports

Les températures élevées augmentent le risque de coup de chaud. Ils se traduisent notamment par des étourdissements, des nausées ou encore des maux de tête. Si vous présentez ces symptômes, il faut immédiatement avertir un agent ou un autre voyageur. "Asseyez-vous si possible, ou allongez-vous en position latérale de sécurité si vous en avez la possibilité. Si vous êtes accompagné, demandez de l’aide pour prévenir le personnel du transport", écrivent les experts. Si vous êtes témoin d'un malaise, il faut contacter les secours (le 15 pour le SAMU ou le 112 en Europe) immédiatement.