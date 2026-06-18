Pic de chaleur : comment garder sa maison au frais

L'ESSENTIEL Lors d'une canicule, il faut fermer ses volets, ses rideaux et ses fenêtres avant que le soleil ne tape sur les vitres.

Il faut favoriser la circulation de l'air dans le logement dès qu'il fait plus frais.

Il est préconisé de ne pas mettre en marche la climatisation tant que la température du logement n’atteint pas 26°C et de ne pas la régler en dessous de cette température.

Un épisode caniculaire s’est installé sur la France ce mercredi et devrait perdurer jusqu’à la fin de la semaine. On attend entre 34 et 38 °C du Sud-Ouest au Centre-Est et au Nord-Est en passant par l’Île-de-France. Des pointes à 40 °C sont même possibles dimanche.

Face à ces prévisions, les autorités sanitaires partagent leurs conseils pour aider à supporter ces fortes chaleurs.

Les bons gestes pour rafraîchir sa maison pendant la canicule

Pour se protéger des coups de chaleur et autres troubles liés à la canicule, Santé publique France rappelle qu’il est essentiel de boire de l’eau régulièrement, avant même d’avoir soif, puis de manger frais et équilibré. Limiter le café, le thé ainsi que l’alcool, qui sont des boissons connues pour favoriser la déshydratation.

Elle ajoute qu’il est préférable de "rester au frais chez soi ou dans un lieu frais proche de chez soi (bibliothèque, cinéma, magasins, piscine, pièce rafraîchie…) en évitant les sorties jusqu’en fin de journée".

Pour garder le frais au sein de votre logement, il est recommandé de l’aérer tôt le matin ou tard le soir, quand le thermomètre n’atteint pas des températures trop élevées. "Faire entrer de l’air frais permet de refroidir les murs, les plafonds, les planchers qui emmagasinent de la chaleur toute la journée. Et, l’air en mouvement, en favorisant l’évaporation de la transpiration, procure une agréable sensation de fraîcheur", explique l’Agence de la transition écologique (ADEME) sur son site.

Quand le soleil se fait plus présent, il faut maintenir les volets et les vitrages fermés côté soleil, "sauf si le logement profite de l’ombre d’un arbre ou d’une protection extérieure contre le soleil (store banne, pergola, tonnelle, parasol…)". Limiter l’impact du soleil sur les surfaces vitrées ralentit l’entrée de la chaleur dans la pièce, précise Santé publique France. Aussi bien pour les stores que pour les volets, il faut privilégier les couleurs claires comme le blanc, le jaune, l’orange clair, qui "réfléchissent la lumière et absorbent moins la chaleur du rayonnement solaire".

Santé publique France précise qu’il est possible d’ouvrir ses volets si ces derniers sont du côté ombragé et si cela permet la réalisation de courants d’air. "Dans ce cas, pendre une serviette humide pour que l’évaporation refroidisse l’atmosphère. S’il n’est pas possible de faire des courants d’air avec les seules fenêtres à l’ombre, les maintenir fermées", ajoutent les experts.

Il peut être bon de miser sur un ventilateur. Si ce dernier ne fait pas vraiment diminuer la température de la pièce, la circulation de l’air qu’il provoque favorise l’évaporation de la transpiration et donne une sensation de fraîcheur (2 à 3°C de moins que la température réelle de la pièce). Si vous humidifiez votre peau avec un peu d’eau, l’effet fraîcheur sera encore plus important.

Autre conseil : limitez l’usage du four et ne laissez pas allumés inutilement l’ordinateur, les consoles de jeux vidéo, etc. Ces appareils produisent de la chaleur et peuvent ajouter des degrés non souhaités à la pièce.

La climatisation ne doit pas être en dessous de 26 degrés

Si vous avez une climatisation, il est recommandé de l’utiliser quand la température de votre domicile dépasse les 26 degrés. Il est par ailleurs conseillé de ne pas la régler en dessous de cette température pour éviter les écarts de température trop importants. En plus de faire des économies d’énergie, cela réduit les risques de créer un choc thermique. Ce trouble se caractérise par une perte de connaissance pouvant aboutir, dans les cas les plus graves, à un arrêt cardiaque.

L’autre solution sur le long terme pour réduire la température du logement est la végétalisation du balcon ou des abords de la maison.

En créant de l’ombre sur les murs et les fenêtres, les plantes évitent que le rayonnement solaire ne réchauffe le domicile. Elles ont aussi un pouvoir de rafraîchissement de l’atmosphère grâce au phénomène d'évapotranspiration. "Les racines puisent l’eau dans le sol puis la rejettent par les feuilles, ce qui permet, surtout quand il y a beaucoup de végétation, de capter les calories de l’air et créer de la fraîcheur autour de la maison", explique l’ADEME.

Et si, malgré toutes ces astuces, la température du domicile reste difficile à supporter, vous pouvez miser sur les lieux recevant du public, comme une bibliothèque, une salle de cinéma, un musée, un centre commercial…, les lieux de baignade surveillés (piscine, lac, mer…), les lieux boisés (parcs, forêt…) ou encore les salles rafraîchies proposées par certaines communes, notamment pour les personnes vulnérables à la chaleur (personnes âgées…).