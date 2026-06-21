Comment comprendre et apaiser les variations d'humeur au quotidien

L'ESSENTIEL Les variations d’humeur, souvent mal comprises, ne sont pas des dysfonctionnements à corriger mais font partie intégrante de notre fonctionnement psychologique.

Notre humeur peut être influencée par de nombreux facteurs.

Une réaction disproportionnée face à un petit contretemps peut ainsi révéler une fatigue accumulée ou une surcharge mentale.

Passer du rire aux larmes, se sentir plein d’énergie un jour puis plus vulnérable le lendemain, ces variations d’humeur, souvent mal comprises, ne sont pas des dysfonctionnements à corriger. Elles font partie intégrante de notre fonctionnement psychologique et constituent souvent de précieux indicateurs de ce qui se passe en nous.

Une météo intérieure en constante évolution

Tout comme la météo change au fil des saisons, nos émotions évoluent naturellement au fil des journées. Notre humeur est ainsi influencée par de nombreux facteurs : la qualité du sommeil, le niveau de stress, les événements de la vie, les relations avec les autres, la fatigue physique ou encore certains changements hormonaux.

Il est donc parfaitement normal de ne pas ressentir la même énergie ou le même état d’esprit en permanence. Après plusieurs nuits de sommeil insuffisant, il est normal de se montrer plus irritable ou moins patient(e). De même, une période chargée au travail ou des préoccupations familiales peuvent rendre plus sensible aux contrariétés du quotidien.

Les émotions sont des messagères à écouter

Quand une émotion désagréable apparaît, notre premier réflexe consiste souvent à vouloir la faire disparaître rapidement. Pourtant, chaque émotion véhicule un message utile : une irritabilité, une tristesse ou un sentiment de découragement peuvent nous signaler qu’un besoin important n’est pas suffisamment pris en compte.

Une réaction disproportionnée face à un petit contretemps peut ainsi révéler une fatigue accumulée ou une surcharge mentale. Une baisse de moral peut être liée à un besoin de repos, de reconnaissance ou simplement de ralentir le rythme pendant quelque temps. Plutôt que de lutter contre, il est plus utile de s'interroger sur ce dont on a besoin en ce moment.

Passer d’une attitude de jugement à une attitude d’écoute permet de mettre en place des ajustements adaptés à ses besoins.

Le rôle essentiel des autres

Les moments de fragilité émotionnelle sont souvent plus faciles à traverser quand ils ne sont pas vécus dans l’isolement. Exprimer ce que l’on ressent à une personne de confiance permet non seulement de se sentir compris, mais aussi de prendre du recul sur certaines situations.

Dire simplement à un proche qu'on se sent plus fatigué(e), plus stressé(e) ou plus sensible que d’habitude évite non seulement les malentendus mais rend aussi les émotions plus faciles à accueillir, tant pour soi-même que pour les autres. Si les difficultés persistent ou deviennent envahissantes, demander l’aide d’un professionnel de santé mentale peut aussi être une démarche constructive pour mieux se connaître.

En savoir plus : "Emotions : quand c'est plus fort que moi" d'Aurore Aimelet et Catherine Aimelet-Périssol.