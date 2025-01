Intoxication, allergie : ce thon fait l’objet d’un rappel

L'ESSENTIEL L’Anses a demandé à retirer les steaks de thon de la marque "Mericq", car ils contiennent des taux élevés d'histamine.

Ces produits frais sont susceptibles de provoquer une intoxication ainsi que de graves allergies.

Il est donc recommandé de ne pas les consommer et de consulter rapidement les urgences en cas de symptômes, comme des rougeurs, un "gonflement" du visage, des maux de tête, une sensation de chaleur et de malaise, des troubles digestifs.

Si vous vous apprêtez à cuisiner des steaks de thon, faites d’abord preuve de prudence en vérifiant la marque. En effet, le 21 janvier, le site RappelConso, qui centralise l'information sur les produits dangereux, a annoncé que les "steaks de thon albacore frais sous-vide" de la marque "Mericq", vendus dans les boucheries André, chez Franprix, Monoprix et Intermarché, sont rappelés partout en France. Les lots de ces produits, à conserver au réfrigérateur, qui sont concernés présentent ces deux codes : 2282412 et 2282890, et une date limite de consommation au 19, 20, 21 janvier 2025.

Allergie aiguë : des taux élevés d’histamine retrouvés dans les steaks de thon

Ces aliments ont fait l’objet d’un rappel en raison de la présence d'histamine avec un taux supérieur au seuil règlementaire. Cette molécule biologique est "naturellement synthétisée chez l’être humain et les animaux. Elle est présente dans tous les poissons à des niveaux normalement faibles qui augmentent à température ambiante. Sa formation résulte de la dégradation de l’histidine (acide aminé) sous l’action de bactéries présentes sur la peau ou dans les viscères des poissons ainsi que dans son environnement marin", indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

La présence d'histamine augmente le risque de toxi-infections alimentaires, qui apparaissent en 30 minutes à quelques heures après la consommation du plat responsable et consistent en une allergie aiguë. Selon le site RappelConso, les symptômes observés sont des rougeurs et un "gonflement" du visage, des maux de tête, une sensation de chaleur et de malaise, associés à des signes digestifs (nausées, vomissements, diarrhée). "Les personnes à terrain allergique sont particulièrement concernées car elles peuvent en outre présenter des troubles respiratoires aigus."

"La rémission est accélérée grâce à l'administration d'un antihistaminique"

Face à ce risque, il convient de ne pas consommer les steaks de thon rappelés. Il est particulièrement recommandé aux adultes et aux enfants ayant un terrain allergique de s'abstenir de consommer les denrées mentionnées. "En cas d'apparition de tels symptômes, consulter sans délai le service des urgences. La rémission est habituellement spontanée et accélérée grâce à l'administration d'un antihistaminique." Les consommateurs doivent les jeter ou les rapporter afin de pouvoir être remboursés.