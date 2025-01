«Contaminants chimiques» : ce thé vert fait l’objet d’un rappel

L'ESSENTIEL Le thé "Green Tea Herbal Infusion Box" de la marque FITNE fait l’objet d’un retrait dans toute la France.

Vendus chez des détaillants de produits exotiques, les lots concernés de ce produit, composé de 6 sachets de 39,75 g chacun de thé, présentent une date de durabilité minimale au "28/10/2025" et au "21/10/2025".

Le thé contient des huiles minérales et d’autres « contaminants chimiques » qui sont suspectés d’être cancérigènes, des perturbateurs endocriniens et d'avoir des effets néfastes sur des organes, notamment le foie et la rate.

Vous avez récemment acheté du thé vert de la marque FITNE ? Attention, un rappel a été annoncé, le 20 janvier, pour le produit "Green Tea Herbal Infusion Box" dans toute la France. Plus précisément, il s’agit de boîtes qui contiennent 6 sachets de 39,75 g chacun de thé, qui doivent être conservés à température ambiante, d’après le site RappelConso, qui centralise l'information sur les produits dangereux. Les lots, vendus chez des détaillants de produits exotiques, qui sont concernés sont ceux avec une date de durabilité minimale (DDM) au "28/10/2025" et au "21/10/2025".

Les huiles minérales dans ce thé vert constituent un risque de contamination chimique

Ce thé vert fait l’objet d’un retrait, car la présence d'huiles minérales et d’autres "contaminants chimiques" a été détectée. "Les huiles minérales (MOH) sont des mélanges complexes issus du pétrole brut constitués d'hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH) et d’hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH)", explique l’Anses. Présents dans les encres ou les adhésifs des emballages alimentaires en papier et carton ou issus des processus de fabrication alimentaire, ces substances sont préoccupantes. Elles sont suspectées d’être cancérigènes, perturbateurs endocriniens et d'avoir des effets néfastes sur des organes, notamment le foie et la rate.

Arrêter de consommer le thé vert rappelé

C’est pourquoi, bien que les risques liés à une consommation ponctuelle soient faibles, les autorités sanitaires recommandent de ne pas consommer ce thé vert, de le détruire ou de le rapporter au point de vente. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les modalités de compensation, c’est-à-dire un remboursement ou un échange, il est préconisé de contacter le point de vente.