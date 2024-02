Rappel de produits : ces lots de poissons pourraient être contaminés à la listeria

L'ESSENTIEL Des lots de poissons sont rappelés car ils sont susceptibles d'être contaminés par la Listeria.

Il s'agit de maquereau, de haddock et de hareng.

La listeria peut entraîner la listériose, une maladie grave pour les personnes fragiles.

Si vous avez acheté du poisson au supermarché récemment, mieux vaut vérifier l’étiquette. Des lots de maquereau au poivre, de maquereau à la provençale, de haddock et de hareng fumé sont rappelés. Tous sont vendus dans les rayons frais des supermarchés, dont Leclerc, Intermarché, Franprix, Monoprix, Super U ou encore Carrefour. Ils sont suspectés d’être contaminés par la Listeria monocytogenes.

#RappelProduit FILET DE HARENG FUMES DOUX - SANS MARQUE



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)



Motif : Présence de Listéria monocytogeneshttps://t.co/k8yYVw9apQ pic.twitter.com/BCgJvfRX4e — RappelConso (@RappelConso) February 6, 2024

Listeria : quels sont les produits concernés ?

Pour les filets de maquereaux au poivre ou à la provençale, les lots potentiellement contaminés sont les : 044051, 044052 et 044045, commercialisés par les marques Bourgain et fils et Grand Frais. Rappel Conso indiquent que ces produits ne doivent plus être consommés.

#RappelProduit MSC FILET HADDOCK - Mon p'tit poissonnier



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)



Motif : Présence de Listéria monocytogeneshttps://t.co/yRhFgLs5I8 pic.twitter.com/C2ZLzgj75s — RappelConso (@RappelConso) February 6, 2024

Les filets de haddock MSC de la marque Mon p’tit poissonnier doivent être jetés s’il s’agit des lots 2095022, 2095409, 2097565, 2097791 et 2098342. Enfin, pour le hareng fumé, les lots concernés sont vendus sans marque sous les numéros de lot suivants : 2097332, 2097792 et 2098344. Pour ces deux derniers produits, les recommandations sont plus strictes : il ne faut plus les consommer ou utiliser, les rapporter au point de vente et/ou les détruire.

Poissons contaminés : quels sont les symptômes d’une infection par la Listeria ?

"Les personnes qui auraient consommé les ‘produits’ mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation, prévient le site. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes." Ces derniers peuvent être ceux de la listériose, la maladie provoquée par la Listeria monocytogenes.

Listériose : une maladie grave chez les personnes fragiles

Cette bactérie de petite taille est sensible à la chaleur : Elle est détruite après une cuisson de 30 minutes à 60°C. "Listeria monocytogenes n’altère pas le goût des aliments, contrairement à la plupart des autres pathogènes transmis par voie alimentaire, expliquant la possible ingestion répétée et en grandes quantités de cette bactérie", alerte l’Institut Pasteur. La période d’incubation peut durer jusqu’à deux mois. En cas de contamination, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes âgées, celles atteintes d’un cancer ou ayant reçu une greffe ont plus de risque d’être atteintes de forme grave. "Chez l’adulte, la maladie se traduit par une infection du sang (septicémie), voire du système nerveux central, qui se manifeste alors principalement par une méningo-encéphalite (c’est-à-dire une infection des méninges et du cerveau)", prévient l’Institut Pasteur. Pour réduire les risques, un traitement antibiotique doit être mis en place au plus vite.