Pneumocoques : la vaccination recommandée pour les plus de 65 ans

L'ESSENTIEL Les cas d’infections à pneumocoques augmentent en France et exposent particulièrement les personnes âgées de 65 ans et plus.

Face à ce constat, la HAS a décidé d'élargir la vaccination contre les infections à pneumocoques avec le vaccin Prevenar-20 à tous les adultes de 65 ans et plus.

La vaccination contre le pneumocoque est à administration unique et peut se faire en même temps que celui de la grippe.

Si la bactérie Streptococcus pneumonie est responsable de troubles plutôt bénins comme les otites ou la sinusite, elle peut aussi être à l’origine d’infections plus dangereuses comme la méningite, la pneumonie ou encore la bactériémie. Elle est d'ailleurs la principale cause de décès au cours d’infections respiratoires chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 65 ans.

C’est pourquoi, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande depuis juillet 2023 la vaccination contre les infections à pneumocoques aux adultes à risque. Mais face à la hausse des cas d’infections notamment chez les seniors ces derniers mois, elle revoit ses consignes pour élargir la vaccination à l’ensemble des personnes âgées de 65 ans.

Infection à Pneumocoques : tous les seniors invités à se faire vacciner

"Aujourd’hui, la HAS poursuit sa stratégie de simplification vaccinale. Après s'être autosaisie, elle recommande d’élargir la vaccination avec le vaccin Prevenar-20 à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, et non plus seulement aux personnes âgées de 65 ans et plus présentant des comorbidités", explique l’organisme de santé dans son communiqué publié ce 28 janvier 2025.

L'autorité sanitaire précise avoir pris cette décision, car elle considère que "l’âge est un facteur de risque à lui seul pour préconiser l’élargissement". En effet, 6 cas sur 10 d’infections invasives à pneumocoques concernent des adultes de 65 ans et plus. En outre, la sévérité de ces infections invasives est multipliée par trois chez ces patients.

"Par ailleurs, la moitié des adultes de 65 ans et plus hospitalisés pour une pneumonie aiguë communautaire et plus d'un quart des patients hospitalisés pour une infection invasive à pneumocoque surviennent chez des personnes sans comorbidités et qui échappent donc aux recommandations vaccinales actuelles", souligne la HAS.

Des études menées en Angleterre, Espagne et Italie ont également démontré que le rapport coût-efficacité du vaccin Prevenar-20 est particulièrement favorable chez les 65 ans et plus à long terme par rapport aux autres vaccins existants.

Pneumocoques : comment se passe la vaccination ?

La vaccination contre le pneumocoque se fait en une administration unique. Elle peut être réalisée de façon concomitante avec les vaccins saisonniers. Ainsi, les patients ont la possibilité de la faire en même temps que leurs injections contre la grippe et la covid-19, s’ils le désirent.

Avec l’élargissement de la vaccination contre les infections à pneumocoques à l’ensemble des 65 ans et plus, la HAS recommande désormais 4 vaccins (Covid-19, grippe et zona, et pneumocoque) et 1 rappel (DTP) aux seniors. Elle profite aussi de ce changement de consigne pour rappeler l’importance de la vaccination pour les adultes âgés entre 18 et 64 ans présentant un risque accru d'infection invasive à pneumocoque.