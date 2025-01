Bonnes habitudes : combien de temps faut-il pour qu'elles deviennent un automatisme ?

L'ESSENTIEL Les bonnes habitudes commencent à se former en deux mois environ.

Mais cela varie beaucoup selon les cas. Cela peut prendre jusqu’à 335 jours pour devenir un automatisme.

Des facteurs influencent le succès du changement : la fréquence de la nouvelle habitude, le moment où elle est effectuée, si elle est appréciée ou pas...

Si vous avez pris une bonne résolution de l’année et que vous constatez fin janvier qu’elle reste bien difficile à tenir… courage. Il faut encore persévérer un peu pour atteindre votre objectif. Des travaux de l’université d'Australie du Sud montrent que la théorie répandue selon laquelle il faut 21 jours pour qu’une habitude saine soit adoptée, est fausse. Cela prend plus du double, selon l’article paru dans la revue Healthcare.

Habitudes saines : il faut plus de 2 mois pour les solidifier

Pour déterminer en combien de temps un geste sain devient une habitude, voire un automatisme, les chercheurs ont passé au crible 20 études sur ce sujet. Ils ont ainsi étudié les dossiers de plus de 2.600 personnes âgées entre 21 et 73 ans.

L’analyse des données recueillies révèle que les nouvelles habitudes commencent à se former en deux mois environ. La médiane a été établie entre 59 et 66 jours. Toutefois, il faut de la patience, car elles peuvent prendre jusqu’à 335 jours pour s’établir.

"Dans nos recherches, nous avons constaté que la formation d'habitudes commence dans un délai d'environ deux mois, mais il existe une variabilité importante, avec des temps de formation allant de quatre jours à près d'un an", confirme le Dr Ben Singh de l'Université d'Australie du Sud dans un communiqué de presse. "Il est donc important pour les personnes qui souhaitent adopter des habitudes plus saines, de ne pas abandonner au bout de trois semaines", conclut-il.

Bonnes habitudes : quels sont les facteurs de succès ?

S’il faut du temps pour que les habitudes saines s’ancrent pleinement dans le quotidien, certains facteurs peuvent aussi influencer la réussite du projet, soulignent les chercheurs. Ils ont par exemple remarqué que l’adoption de la bonne résolution dépend entre autres de la fréquence à laquelle la nouvelle activité est entreprise, le moment de la pratique et le fait qu’elle soit appréciée ou pas. "Si vous ajoutez une nouvelle pratique à votre routine matinale, les données montrent que vous avez plus de chances d'y parvenir. Vous avez également plus de chances de vous en tenir à une nouvelle habitude si vous l'appréciez", ajoute le Dr Singh.

"Planifier et avoir l’intention de mettre en œuvre un nouveau comportement peut aussi contribuer à consolider une nouvelle habitude. Assurez-vous donc de continuer à prendre le temps d’intégrer vos nouvelles habitudes saines dans vos activités quotidiennes. Cela peut être aussi simple que de préparer vos vêtements de sport la veille d’une promenade matinale ou de préparer un déjeuner sain à emporter dans le réfrigérateur. En adaptant les stratégies de développement d’habitudes à notre quotidien et en élaborant des plans sur la manière dont nous pouvons les mettre en œuvre, vous serez en mesure de réussir", conseille-t-il.

Si des travaux supplémentaires sont nécessaires, le scientifique et son équipe précisent que leurs résultats peuvent déjà guider les initiatives de santé qui promeuvent un changement de comportement durable et sain.