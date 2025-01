L’envie de faire pipi, c’est contagieux ?

L'ESSENTIEL Lorsqu'un chimpanzé urine, les autres font de même dans les 60 secondes qui suivent, surtout lorsqu’ils sont proches physiquement les uns des autres.

"Les schémas de miction sont influencés par la hiérarchie sociale", selon les auteurs.

La miction contagieuse pourrait avoir des implications importantes dans l'établissement et le maintien de la cohésion sociale.

Lorsque vous voyez une personne bâiller, vous finissez par le faire aussi quelques secondes plus tard. Cela se produirait également pour la décision d’uriner, qui "implique une combinaison complexe de considérations physiologiques et sociales", d’après des scientifiques de l’université de Kyoto (Japon). Pour parvenir à cette conclusion, ces derniers se sont intéressés aux dimensions sociales de la miction, largement inexplorées jusqu’à présent. Dans une étude, ils ont, plus précisément, analysé l'alignement de la miction dans le temps, c'est-à-dire la synchronisation, et le déclenchement de la miction par l'observation d'un comportement similaire chez d'autres, à savoir la contagion sociale.

Le schéma de contagion des mictions est influencé par le rang social

Pour les besoins des recherches, parues dans la revue Current Biology, l’équipe a documenté les comportements urinaires des chimpanzés de Kumamoto sur plus de 600 heures, dont 1.328 épisodes de miction. Des "mictions contagieuses" ont été rapportées chez les animaux. Dans le détail, les épisodes de miction étaient significativement plus synchronisés lorsque les chimpanzés en voyaient d’autres uriner. La probabilité d’une miction contagieuse augmentait également avec la proximité physique avec un animal ayant envie et décidé d’uriner. "Ceux ayant un rang de dominance inférieur étaient plus susceptibles d’uriner lorsque d’autres urinaient. Ainsi, les schémas de miction sont influencés par la hiérarchie sociale", ont indiqué les auteurs.

La miction socialement contagieuse, une facette négligée du comportement social

D’après eux, ces résultats pourraient ouvrir de multiples possibilités d’interprétation. "Par exemple, cela pourrait refléter un leadership caché dans la synchronisation des activités de groupe, le renforcement des liens sociaux ou un biais d’attention chez les personnes inférieures hiérarchiquement parlant. Ces données soulèvent des questions intrigantes sur les fonctions sociales de ce comportement", a déclaré Shinya Yamamoto, qui a participé aux travaux. Les chercheurs estiment que cette étude aurait des implications importantes pour comprendre et explorer le rôle de ce comportement dans le maintien de la cohésion du groupe, la facilitation de la coordination ou le renforcement des liens sociaux au sein d’un groupe.