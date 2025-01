Attention au miel aphrodisiaque vendu illégalement en France

L'ESSENTIEL Les douanes françaises saisissent de plus en plus de miel aphrodisiaque.

Ce produit, vendu sous le manteau, contient des médicaments contre les troubles de l’érection.

Il peut provoquer de graves effets secondaires à cause des risques de surdosage.

Des tonnes de miel aphrodisiaque arrivent chaque année en France. "Les services douaniers constatent une nette tendance à la hausse depuis plusieurs années de l’importation illégale sur le marché national de ces dosettes contenant du miel mélangé à des médicaments et vendus sous le manteau, pour une consommation qui se veut ‘festive’, mais est surtout dangereuse", alertent les douanes dans un communiqué paru le 20 janvier. En 2019, 18 saisies de miel illégal avaient été réalisées, quatre ans plus tard, les douanes en ont effectué sept fois plus.

Miel érectile : des saisies records ces dernières années

Une affaire a été particulièrement marquante en novembre 2024 : les agents du bureau de douane de Marseille ont saisi près de 860.000 sticks, soit plus de 13 tonnes de miel dit aphrodisiaque, en provenance de Malaisie. En juin, 238 kilos avaient été interceptés dans un box de stockage en région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon les douanes, des saisies ont été réalisées sur l’ensemble du territoire. "Ces miels adultérés viennent de Malaisie, de Turquie, de Tunisie ou encore de Thaïlande, indiquent-elles. Ils arrivent par la voie maritime, dans des conteneurs en grande quantité, ou bien par le biais du fret express, en plus petit volume, suite à achat sur internet." Certains de ces produits sont parfois vendus dans des commerces de nuit, de façon illégale. Les douanes citent quelques marques de miel illégal identifiées par leurs services : Black Horse, Etu Max, Bio Max, Mesk Elyamen.

Troubles de l’érection : des substances non-déclarées retrouvées dans les miels ‘aphrodisiaques’

À Marseille, en novembre dernier, les sticks interceptés étaient déclarés comme étant du miel naturel. "Au vu des documents incohérents, les agents ont décidé de faire procéder à l’analyse de plusieurs échantillons, précise le communiqué. Les résultats ont révélé la présence du principe actif des médicaments prescrits en cas de troubles de l’érection." Des substances comme le Sildénafil ou le Tadalafil ont été détectées : elles sont utilisées dans des traitements contre la dysfonction érectile, disponibles uniquement sur ordonnance. "La quantité d’adultération étant inconnue, et les doses consommées non recommandées, ni quantifiées, le consommateur prend des risques non négligeables en absorbant ce type de miel adultéré d’autant qu’aucune mention du dosage, de contre-indications et de mention des effets indésirables n’apparaît sur les dosettes", alertent les autorités douanières.

Quels sont les risques associés au miel ‘aphrodisiaque’ ?

Sur BFMTV, Alain Ducardonnet, cardiologue, confirme que la consommation de ces produits peut avoir de graves conséquences sur la santé, notamment si les personnes prennent un autre traitement en parallèle. En cas de troubles cardiaques, par exemple, la prise d’un de ces sticks peut être particulièrement dangereuse car les médicaments contre les troubles érectiles ont des effets dilatateurs sur les vaisseaux sanguins et réduisent la pression artérielle. "On risque des accidents très graves voire mortels en cas de prise simultanée", souligne Alain Ducardonnet. En cas de surdosage, il existe des risques de "crise d’épilepsie, d’accidents hémorragiques ou de problèmes aux reins".