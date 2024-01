Viagra : 5 mythes qu'il faut arrêter de croire sur la petite pilule bleue

L'ESSENTIEL Le Viagra est un traitement prescrit pour les hommes souffrant de troubles de la fonction érectile.

En France, ce comprimé est délivré uniquement sur la présentation d’une ordonnance.

Un urologue américain a rétabli la vérité sur les mythes qui entourent la prise de Viagra.

Mis sur le marché en 1998 aux États-Unis puis en Europe, le Viagra (sildénafil) est un vasodilatateur indiqué pour les troubles de l’érection chez l’homme. En France, ce comprimé est délivré uniquement sur ordonnance médicale.

Le Viagra a-t-il des effets sur la durée de l’érection ou sur la libido ?

Il existe de nombreuses affabulations autour de la "pilule bleue". Dans une interview accordée à la Clinique de Cleveland, le Docteur Drogo Montague, urologue, a rétabli la vérité sur les effets de ce traitement.

On entend souvent dire que le Viagra entraîne de très longues érections. Pourtant, ce n’est pas le cas. En effet, la durée d’action de ce médicament est de quatre à cinq heures, mais cela ne signifie pas que l’érection dure ce laps de temps. Grâce à la prise du comprimé, le patient a une érection facilitée s’il entreprend des rapports sexuels pendant cette période.

Il arrive que la prise du Viagra soit confondue avec le priapisme, qui peut être un effet très rare de ce médicament. Le priapisme se traduit par une érection prolongée et douloureuse qui n’a pas été provoquée par une stimulation ou une excitation sexuelle. Néanmoins, le risque d’avoir une érection prolongée augmente lorsque le patient combine le comprimé avec certaines thérapies d'injection pénienne. "La combinaison des traitements a un effet cumulatif - la thérapie par injection pénienne rend vos érections dures, et l'ajout du Viagra les rend plus dures et encore plus durables (…) Restez donc prudent et ne les associez pas", a recommandé le Docteur Drogo Montague.

Le Viagra est associé, à tort, à une amélioration de la libido. Ce médicament augmente le flux sanguin vers le pénis pour obtenir et maintenir une érection en prévision d’une relation sexuelle, mais il n’a aucune influence sur le désir sexuel.

Le Viagra, un traitement considéré comme réservé aux plus âgés.

Autre mythe concernant le Viagra : il abîmerait les yeux. L'American Academy of Ophthalmology a notamment constaté que des doses élevées de ce médicament peuvent être corrélées à des troubles temporaires de la vision, mais il présente toutefois peu de risques pour la vue.

Lors de son interview, l’urologue a toutefois pointé un effet secondaire possible du Viagra : il peut colorer la vision en bleue pendant quelques instants en raison des substances chimiques qu’il contient. Ces éléments peuvent modifier temporairement la façon dont la lumière atteint vos yeux. "Cet effet indésirable peut se produire avec des doses plus élevées, mais il est rare", a rassuré le spécialiste.

La pilule bleue est parfois accusée d’avoir des effets néfastes pour le cœur. Pourtant, ce traitement n’est pas nocif pour le système cardiaque à condition qu’il ne soit pas administré en même temps que des médicaments pour le cœur comprenant des nitrates. Cela peut créer une interférence médicamenteuse et causer une chute de la tension artérielle, autrement dit une hypotension, ce qui augmente le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Dans l’esprit collectif, la prise de Viagra est corrélée à l’âge. Même si la prévalence de la dysfonction érectile augmente avec l’âge, des hommes plus jeunes peuvent être concernés par ce trouble. "Si vous avez des troubles de l'érection, n'hésitez pas à consulter votre médecin, quel que soit votre âge (…) Beaucoup d'hommes sont gênés, mais ils ne devraient pas l'être. Il s'agit d'un problème courant. Il est possible d'obtenir de l'aide et cela vaut la peine d’essayer", a conclut le Docteur Drogo Montague.