Le tabagisme, un handicap professionnel ?

L'ESSENTIEL Une hausse d'une unité du nombre de paquets-années est associée à une diminution de 1,8 % des revenus.

Une augmentation d'une unité du nombre de paquets-années cause une diminution de 0,5 % du nombre d'années d'emploi.

La corrélation négative entre le nombre de paquets-années et l'emploi chez les personnes les moins éduquées n'apparaît que chez les fumeurs actuels.

On le sait : le tabagisme augmente le risque de divers cancers, de problèmes respiratoires et de maladies cardiovasculaires. Le fait de fumer est aussi associé à une moindre réussite professionnelle, potentiellement en raison de son impact négatif sur la productivité du travail, en particulier dans les emplois physiquement exigeants, car il affecte négativement la condition physique et les performances. La stigmatisation autour du tabagisme peut également induire des préjugés et des discriminations à l'encontre des fumeurs.

Le nombre de paquets-années, une mesure standard de l'exposition cumulée au tabac

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université de Jyväskylä (Finlande) ont utilisé les données d’une cohorte, appelée "Cardiovascular Risk in Young Finns", qui porte sur 3.596 adultes, nés entre 1962 et 1977, issus des zones urbaines et rurales de cinq régions universitaires finlandaises. Ils ont relié ces informations aux résultats à long terme sur le marché du travail de Statistics Finland et aux données sur les antécédents parentaux. La période d'observation concernait 1.953 personnes âgées de 24 à 39 ans.

Les niveaux de tabagisme ont été déterminés par le nombre de paquets-années de cigarettes en 2001. Il s’agit d’une mesure standard de l'exposition cumulée au tabac, obtenue en multipliant le nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement par l'âge de la personne moins l'âge auquel elle a commencé à fumer. Une personne ayant fumé 10 paquets-années, par exemple, a fumé un paquet de cigarettes par jour pendant 10 ans. "Les revenus annuels et la situation professionnelle ont été suivis de 2001 à 2019", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue Nicotine & Tobacco Research.

Plus vous fumez, moins vous avez de chance d’avoir des revenus élevés

Selon les résultats, une augmentation d'une unité du nombre de paquets-années est liée à une diminution de 1,8 % des revenus. Cela suggère qu'une réduction du tabagisme de l'équivalent de cinq paquets-années pourrait conduire à une augmentation des revenus de 9 %. En outre, les auteurs ont constaté qu'une hausse d'une unité du nombre de paquets-années entraînait une baisse de 0,5 % du nombre d'années d'emploi. "Cette association était prononcée chez les participants ayant un faible niveau d'éducation. La différence de revenus était évidente chez les plus jeunes, tandis qu'une corrélation négative avec l'emploi a été observée plus fortement chez les volontaires plus âgées, parmi les personnes ayant un niveau d'éducation moins élevé."

D’après les scientifiques, ces recherches soulignent la nécessité de mettre en place des mesures politiques qui s'attaquent aux coûts économiques cachés du tabagisme et qui encouragent des comportements "plus sains".