Démence : la consommation de viande rouge augmente le risque

L'ESSENTIEL Consommer environ deux tranches de bacon, une tranche et demie de mortadelle ou un hot-dog par jour, par rapport au fait de manger une quantité minimale de viande rouge, augmente le risque de démence de 13 %.

Dans le détail, trop ingérer de viande rouge accélère le vieillissement de la cognition globale et de la mémoire verbale.

Cependant, remplacer ces aliments tirés des muscles des animaux par des noix et des légumineuses réduit le risque de déclin cognitif de 19 %.

On le sait : la viande rouge n’est pas bonne pour le cœur. Une nouvelle étude a révélé que ces aliments tirés des muscles des animaux étaient aussi mauvais pour le cerveau. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs du Mass General Brigham, de la Harvard T.H. Chan School of Public Health et du Broad Institute du MIT (États-Unis) ont mené des recherches, dont les résultats ont été publiés dans la revue Neurology.

Dans le cadre de l’étude, l’équipe a inclus des participants, ne présentant pas initialement une démence, de deux cohortes nationales : la Nurses' Health Study (NHS) et la Health Professionals Follow-Up Study (HPFS), qui ont étudié la santé et le mode de vie de milliers de participants, ce qui peut influencer le risque de maladies chroniques telles que la démence. Les travaux comprennent des informations détaillées sur les régimes alimentaires des volontaires, qui sont mises à jour tous les deux à quatre ans. Pour les besoins de cette recherche, 133.771 adultes, dont l'âge moyen était de 49 ans au départ, ont été recrutés. La fonction cognitive objective a été évaluée à l'aide d’un entretien téléphonique sur l'état cognitif des patients.

Démence : manger deux tranches de bacon par jour est lié à un risque accru de 13 %

Les données ont montré que 11.173 personnes ont reçu un diagnostic de démence jusqu'à 43 ans plus tard. Les personnes consommant quotidiennement en moyenne un quart ou plus d'une portion de viande rouge transformée, soit environ deux tranches de bacon, une tranche et demie de mortadelle ou un hot-dog, par rapport à celles qui en consomment une quantité minimale (moins d'un dixième de portion chaque jour), présentaient un risque accru de 13 % de développer une démence. Ces résultats ont été obtenus après ajustement pour tenir compte de nombreux facteurs cliniques, démographiques et liés au mode de vie, tels que le statut socio-économique et les antécédents familiaux de démence.

Selon les auteurs, une consommation plus élevée de viande rouge transformée était associée à un vieillissement de la cognition globale, qui est accéléré de 1,6 an par portion quotidienne moyenne de viande rouge, et de la mémoire verbale, de 1,6 an également par portion quotidienne moyenne. "La consommation quotidienne en moyenne un quart ou plus d'une portion de viande rouge non transformée, par rapport à moins d'un dixième de portion chaque jour, a été associée à un risque 16 % plus élevé de déclin cognitif", peut-on lire dans les recherches.

Troquer la viande rouge contre des noix et des légumineuses pour protéger son cerveau

En revanche, le fait de remplacer la viande rouge transformée par une portion quotidienne de noix et de légumineuses a réduit de 19 % le risque de démence, de 21 % le risque de déclin cognitif subjectif (qui peut précéder les marqueurs du déclin cognitif dans les évaluations standard) et a diminué le vieillissement du cerveau de 1,3 an.

Désormais, l’équipe continue d’explorer les facteurs liant la viande rouge au risque de démence, en particulier ceux impliquant le microbiote intestinal. "Le N-oxyde de triméthylamine (TMAO), produit de la décomposition de la viande par les bactéries, pourrait accroître les dysfonctionnements cognitifs en raison de ses effets sur l'agrégation des protéines amyloïdes et tau, impliquées dans la maladie d'Alzheimer, mais les recherches sont limitées. La teneur en graisses saturées et en sel de la viande rouge peut également nuire à la santé des cellules cérébrales", ont-ils expliqué.