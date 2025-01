Épidémie de grippe : les 3 «gestes simples» à adopter pour lutter contre la transmission du virus

L'ESSENTIEL Pour faire face à l’exceptionnelle épidémie de grippe cette année, une centaine de plans blancs ont dû être déployés dans les hôpitaux du territoire national.

Pour réduire la transmission du virus, le ministère de la Santé appelle les Français à adopter 3 “gestes simples” au quotidien.

Ces gestes sont le port du masque en cas de symptômes, lorsqu’on est à risque de développer une forme grave ou quand on rencontre une personne vulnérable ; l’aération du logement ; et le lavage fréquent des mains.

“À ce jour, une centaine de plans blancs sont activés sur le territoire national”, annonce un communiqué du ministère de la Santé ce mardi 14 janvier 2025. Dans le dernier bulletin de Santé publique France publié la semaine dernière, on apprenait que le taux d’hospitalisation pour la grippe avait déjà atteint un “niveau d’intensité exceptionnellement élevé” par rapport aux années précédentes. À ce jour, toutes les régions métropolitaines, ainsi que la Martinique et la Guadeloupe sont placées en épidémie et les données les plus récentes font état de 471 décès liés à la maladie. Face à ces chiffres alarmants, le ministère de la Santé appelle les Français “à une grande vigilance pour protéger les personnes les plus vulnérables et leur entourage”.

Les gestes barrières pour lutter contre la transmission du virus

Parmi les moyens simples et efficaces pour lutter contre la transmission du virus de la grippe, il y a trois "gestes simples" à appliquer au quotidien :

- le port du masque de façon systématique en présence de symptômes (toux, fièvre, mal de gorge), “mais également dans les transports en communs, autres lieux très fréquentés et lieux de soins, si l’on est à risque de développer une forme grave ou en présence de personnes vulnérables, que l’on ait des symptômes ou non” ;

- l’aération régulière de son logement ;

- le lavage fréquent des mains.

Vaccin antigrippal : “il est encore temps de se faire vacciner jusqu’au 31 janvier 2025”

“Les caractéristiques des cas graves de grippe admis en réanimation déclarés à Santé publique France indiquent qu’ils concernent, pour environ 80 %, des personnes non vaccinées contre la grippe”, précise le communiqué. Ainsi, les autorités rappellent également qu’il est encore possible de se faire vacciner contre la grippe jusqu’au 31 janvier 2025, particulièrement les personnes les plus vulnérables, dont celles de 65 ans et plus et celles avec des comorbidités. “Par ailleurs, la vaccination est également recommandée pour l’entourage des personnes vulnérables, ainsi que pour les professionnels des secteurs médical et social.”

Le vaccin peut être administré par un pharmacien, infirmier, médecin ou sage-femme. La ministère indique enfin que “des doses complémentaires [de vaccin contre la grippe, ndlr] pourront être mises à disposition du marché Français en cas de nécessité, grâce à la mobilisation des acteurs du secteur”.