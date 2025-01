Quel sport permet de brûler le plus de calories ?

L'ESSENTIEL Les activités cardio comme la course à pied, la natation et le cyclisme font bruler davantage de calories.

Le cyclisme et la natation ont l'avantage de préserver les articulations.

Toutefois, l'expert rappelle qu'il est plus facile de tenir ses objectifs d'exercice, si l'activité physique est appréciée.

L’activité physique est essentielle pour rester en bonne santé. Et, tous les médecins vous le diront : marcher, danser, jardiner ou bricoler aide à lutter contre les méfaits de la sédentarité. Toutefois, si votre objectif est de perdre du poids, il faudra miser sur des activités qui nécessitent des efforts importants.

"Votre corps brûle ce dont il a besoin pour répondre à vos besoins énergétiques", explique Ben Kuharik, thérapeute physique au Cleveland Clinic. "C'est une formule simple, vraiment : plus vous êtes actif et plus vous y allez, plus vous allez brûler de calories." L’expert américain a d’ailleurs dressé la liste des sports qui font vraiment se dépenser et... fondre les kilos, par effet domino. Elle est détaillée sur le site de son établissement.

Calories brûlées et perte de poids : course, natation et vélo sont le trio gagnant

"Si votre objectif est de brûler autant de calories que vous le pouvez, le cardio est généralement la solution", prévient Ben Kuharik. Il ne faut donc pas hésiter à courir, et de préférence vite. En effet, plus la vitesse est élevée, plus le corps à besoin de calories pour avancer. Ainsi, si un jogging de base (moins de 8 km/h) fait brûler 476 calories par heure. Le compteur monte à 1.088 lorsque vous courez à 16 km/h.

Autre avantage : la course est un sport complet. "Lorsque vous courez, les muscles de tout votre corps sont sollicités, que ce soit pour vous propulser vers l’avant ou pour vous stabiliser afin de vous maintenir debout", explique l'expert. "Cela nécessite une grande dépense d’énergie, c’est pourquoi la dépense calorique est augmentée."

Deux autres sports sont particulièrement intéressants pour les personnes qui veulent perdre du poids : la natation et le cyclisme. Le premier a l’avantage de faire aussi appel à l’ensemble du corps sans user les articulations. Il faut compter 476 calories brûlées par heure (CBPH) pour une natation “décontractée” et 680 CBPH si elle est “vigoureuse”.

Concernant le vélo, il faut compter 272 CBPH pour si vous pédalez à environ 9 km/h et 816 CBPH si vous atteigniez 25/30 km/h.

"C’est l’une de mes façons préférées de faire du cardio", confie Ben Kuharik. "Une fois que vous êtes à l’aise sur la selle, il est facile de vous détendre et de brûler des calories sans ajouter beaucoup de fatigue à vos articulations par rapport à d’autres activités."

Activité physique : privilégiez les sports qui vous plaisent

Si la course à pied, la natation et le cyclisme offrent un “retour immédiat”, Ben Kuharik note que deux activités physiques, moins populaires, sont intéressantes pour les personnes cherchant à perdre du poids. En premier lieu, il préconise l’aviron qui peut faire brûler jusqu’à 714 calories par heure. "L'aviron est un excellent moyen d'augmenter la dépense calorique tout en renforçant votre dos, vos bras et vos jambes", explique-t-il. "Montrez-moi quelqu'un qui est un rameur passionné et je vous montrerai quelqu'un avec une excellente musculature."

L’expert propose ensuite un retour en enfance : la corde à sauter. La dépense énergétique est de 544 CBPH à un rythme lent et de 816 CBPH à un rythme rapide. "L'exercice peut rapidement se transformer en une forme d'entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) lorsque vous sautez-sautez-sautez. Si vous manquez de temps ou si vous souhaitez terminer votre séance d’entraînement en force, la corde à sauter sera l’une de vos meilleures options", assure le spécialiste.

Si aucune activité ne vous séduit dans cette liste… Ne laissez pas tomber votre envie de sport pour autant. Le principal est de bouger comme le rappelle Ben Kuharik. "Trouvez et concentrez-vous sur ce que vous aimez. Vous vous entraînerez plus souvent si vous avez hâte de le faire. Ne vous contentez pas de penser à ce qui vous rapporte le plus lorsque vous choisissez un exercice."