Paradoxe du sommeil parfait : à trop vouloir bien dormir, on peut provoquer l'effet inverse !

L'ESSENTIEL En cherchant à avoir le sommeil parfait, certaines personnes déclenchent des insomnies.

Plus de 80 % des Américains seraient concernés, en particulier les moins de 40 ans.

Pour limiter le stress lié au sommeil, une chambre calme et sombre, et un temps de méditation ou de respiration avant le coucher, peuvent aider.

Le sleepmaxiing ou l’obsession du sommeil parfait. Les Américains ont inventé ce terme pour définir celles et ceux qui cherchent à faire des nuits parfaites, jusqu'à l’obsession. Montres connectées, application de suivi, conseils sur les réseaux sociaux, produits pour mieux dormir : il existe une multitude d’outils aujourd’hui pour surveiller et améliorer son sommeil. Mais cela peut être contre-productif. Selon une étude de l'American Academy of Sleep Medicine (AASM), 81 % des Américains déclarent mal dormir à cause de leurs inquiétudes concernant d’éventuels problèmes de sommeil.

Un sondage sur le lien entre insomnies et inquiétudes sur le sommeil

L’AASM a utilisé un sondage en ligne pour obtenir ces informations : 2.000 personnes ont répondu. Seulement 16 % des interrogés affirment n’avoir jamais mal dormi à cause de leur inquiétude concernant les troubles du sommeil. Le reste des répondants a déclaré avoir rarement, parfois, souvent ou toujours ces problématiques. "Les hommes (43 %) et les femmes (42 %) sont presque autant à risque de déclarer perdre souvent ou toujours le sommeil en raison de leurs inquiétudes concernant ces troubles", observent les auteurs. En revanche, lorsque les résultats sont classés selon l’âge, des différences apparaissent. Les 18-24 ans sont les plus nombreux à répondre qu’ils sont sujets à ces préoccupations souvent, voire toujours. "La génération Z (73 %) et les Millennials (72 %) sont les plus susceptibles de signaler souvent ou toujours perdre le sommeil en raison de soucis concernant les troubles du sommeil", remarquent-ils. La génération Z rassemble les 18-27 ans et les Millenials, les 28-43 ans.

Sommeil : une optimisation excessive des nuits est néfaste

"Ces inquiétudes sur le fait de ne pas avoir suffisamment de sommeil de qualité peuvent créer un cercle vicieux de stress et d'insomnie chez certaines personnes", estime le Dr Anita Shelgikar, médecin spécialiste du sommeil et présidente de l'AASM. Donner la priorité au sommeil est excellent pour la santé et le bien-être en général. Pour certains, cependant, une concentration excessive sur l'optimisation du sommeil peut en fait entraîner une diminution de la qualité et de la quantité du sommeil." Selon elle, tous les efforts pour améliorer le repos et la qualité du sommeil peuvent déclencher une forme d’anxiété liée au sommeil. "La maximisation du sommeil peut parfois transformer ce qui devrait être un processus réparateur en une tâche à haute pression, complète-t-elle. Ce qui entraîne un stress accru et une dégradation potentielle du sommeil au fil du temps."

Troubles du sommeil : comment réussir à bien dormir ?

Cette spécialiste donne quelques conseils pour mieux dormir. Dans un premier temps, il est important de préparer sa chambre afin d’en faire un endroit relaxant. "Gardez-la sombre, calme et fraîche, et investissez dans une literie confortable", suggère-t-elle. La méditation ou la respiration profonde peuvent être utiles pour retrouver le calme avant d’aller dormir. "Si vous utilisez des technologies du sommeil, considérez-les comme des guides et des outils, et non comme des marqueurs rigides", alerte-t-elle. Si les troubles persistent, un professionnel de santé peut vous aider à retrouver des nuits de qualité. "Le sommeil n'a pas besoin d'être parfait chaque nuit, prévient toutefois le Dr Shelgikar. L'objectif est d'obtenir la quantité de sommeil dont vous avez besoin pour vous réveiller frais et dispos régulièrement."