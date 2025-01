BPCO : attention à ces 2 facteurs de risque pendant l'enfance

L'ESSENTIEL La BPCO est une maladie respiratoire chronique.

Les enfants avec un faible poids à la naissance seraient plus à risque d'en être atteints.

Le tabagisme juvénile, avant l'âge de 15 ans, augmente aussi le risque, quel que soit le statut tabagique à l'âge adulte.

Entre 3 et 3,5 millions de personnes souffrent de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Cette maladie respiratoire chronique est "caractérisée par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes", comme le rappelle la Haute Autorité de Santé. Deux études ont identifié des facteurs de risque, détectables dès l’enfance.

Un faible poids à la naissance augmente le risque de BPCO plus tard

La première recherche, parue dans BMJ Open Respiratory Research, démontre un lien entre le poids à la naissance et le risque de développer une BPCO plus tard dans la vie. Ses auteurs, des scientifiques du Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies du Jiangsu en Chine, se sont basés sur les donnés de plus de 250.000 personnes pour mener leurs travaux. Ils ont constaté que les participants avec le poids le plus bas à la naissance présentaient un risque plus élevé de BPCO. "En outre, il y avait des interactions entre l'âge, le tabagisme passif et le tabagisme maternel", notent-ils.

BPCO : fumer avant l’âge de 15 ans augmente le risque

Une seconde étude, réalisée par des chercheurs issus de différentes universités américaines, s’est intéressée au tabagisme juvénile. Elle a été publiée dans Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. Ses auteurs ont eu pour point de départ les résultats d’une recherche précédente : elle avait démontré que la BPCO était plus répandue chez les adultes qui commençaient à fumer avant l'âge de 15 ans que chez ceux qui ont commencé après, quel que soit leur statut fumeur actuel et leur consommation de cigarettes au cours de la vie. L’équipe a approfondi l’analyse pour examiner les liens entre le tabagisme précoce, la BPCO et d’autres facteurs de risque.

"Notre étude suggère qu'une personne ayant des antécédents de tabagisme dans l'enfance a un risque accru de développer une BPCO, indépendamment de son statut tabagique actuel, de sa durée de tabagisme, et de son exposition au tabagisme passif", conclut Laura M. Paulin, pneumologue au Dartmouth Hitchcock Medical Center aux États-Unis, et autrice principale de ces travaux. Elle rappelle que les étapes importantes du développement pulmonaire se produisent pendant l'enfance et au début de l’adolescence, "ce qui rend les poumons des enfants particulièrement sensibles aux dommages causés par le tabagisme".