Plus possible de fumer en plein air à Milan, est-ce le cas dans d’autres pays ?

L'ESSENTIEL Depuis ce 1er janvier 2025, il est n’est plus possible de fumer à l’extérieur à Milan.

Cette mesure anti-tabac a été prise pour "réduire les PM10" et "protéger la santé des citoyens contre le tabagisme actif et passif dans les lieux publics".

Le tabac entraîne plus de 8 millions de décès chaque année, selon l’OMS.

À Milan, le conseil municipal a approuvé en 2020 une "ordonnance pour la qualité de l’air", qui définit les priorités et les échéances d'une série d'actions visant à améliorer la qualité de l'environnement dans la ville. Depuis le 19 janvier 2021, les habitants et les touristes ne pouvaient pas fumer dans certains lieux accueillant du public tels que les arrêts de transport, les espaces verts, les stades et les cimetières. Pour le début de cette nouvelle année, une autre mesure anti-tabac est entrée en vigueur.

Tabagisme : à Milan, une "interdiction de fumer étendue à tous les espaces publics extérieurs"

"À partir du 1er janvier 2025, l'interdiction de fumer sera étendue à tous les espaces publics extérieurs", peut-on lire dans un communiqué. Une décision prise afin de "réduire les PM10, c'est-à-dire les particules polluantes qui sont nocives pour les poumons" et pour "protéger la santé des citoyens contre le tabagisme actif et passif dans les lieux publics et ceux fréquentés également par des mineurs". Si les consommateurs de cigarettes, qui peuvent fumer uniquement dans des endroits "isolés où il est possible de respecter une distance d’au moins dix mètres des passants", enfreignent cette interdiction, ces derniers peuvent écoper d’une amende allant de 40 à 240 euros.

Quelles sont les mesures anti-tabac mises en place dans les pays ?

Si la majorité des pays, dont la France, interdisent de fumer dans les lieux publics intérieurs, existe-il des règles pour les espaces publics extérieurs ? Au Mexique, il n’est pas autorisé de fumer autre part qu’à l’intérieur de zones fumeurs clairement identifiées depuis 2023. Ainsi, il est banni de fumer dans les hôtels, les marchés, les parcs, les rues et sur les plages. Au Japon, depuis le 1er juillet 2019, une loi interdit de fumer dans un espace public. Cependant, il existe des lieux dédiés à "l’instant cigarette" et des zones fumeurs à l'extérieur. Au Canada, il n’est pas possible d'allumer une cigarette sur les terrasses des restaurants et bars québécois et il est interdit de fumer ou de vapoter dans un rayon de 9 mètres de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre ou de prises d’air communiquant avec un lieu fermé où il est interdit de fumer.

Le tabac tue plus de 8 millions de personnes par an

Pour rappel, le tabac est "l’une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale", selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En effet, il fait plus de 8 millions de morts chaque année. Le fait de fumer est en cause dans la survenue de certains cancers (poumon, voies aérodigestives supérieures, vessie, foie, pancréas, sein, côlon...) mais favorise aussi certaines maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde, hypertension, AVC…) et respiratoires (asthme, pneumonie, bronchite, angine sinusite, BPCO...). Mais ce n’est pas tout, le tabac accroît aussi le risque de développer du diabète, la maladie de Crohn, le lupus, la cataracte, la polyarthrite rhumatoïde ou encore la maladie d’Alzheimer. Il "altère la qualité du teint qui devient terne et il accentue le vieillissement de la peau avec l'apparition précoce de rides", signale l’Assurance Maladie.