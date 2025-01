Quelle durée de sport faut-il faire par semaine pour réduire son tour de taille ?

L'ESSENTIEL D’après une récente étude, chaque augmentation hebdomadaire de 30 minutes d'exercice aérobie entraîne une perte du poids corporel moyen (-0,52 kg), une diminution du tour de taille (-0,56 cm) et du pourcentage de graisse corporelle (-0,37 %).

Chez les patients en surpoids ou obèses, un entraînement aérobique supervisé de 150 minutes par semaine fait baisser significativement le poids (-2,79 kg), le tour de taille (-3,26 cm) et le pourcentage de graisse corporelle (-2,08 %).

Des réductions encore plus importantes sont constatées avec 300 minutes d’activité physique par semaine pour le poids (-4,19 kg), le tour de taille (-4,12) et le pourcentage de graisse corporelle (-1,78).

Au cours des 45 dernières années, la prévalence mondiale de l'obésité a triplé. Pour lutter contre cette maladie chronique et ses complications, il convient de faire régulièrement du sport qui, selon les recommandations, est un élément clé de la gestion du poids. "Tous les adultes devraient avoir une activité physique modérée d’au moins 150 minutes ou une activité intense d’au moins 75 minutes au cours de la semaine", peut-on lire sur le site de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce seuil minimum pour une perte de poids significative a été fixé à partir d’essais individuels, mais "les méta-analyses manquent pour examiner l'association dose-réponse de l'exercice aérobique avec les mesures de l'adiposité".

Plus la durée de l’exercice d’aérobie augmente, plus le tour de taille diminue

C’est pourquoi un chercheur de l'Imperial College London (Royaume-Uni), en collaboration avec des collègues iraniens, a décidé de mener une étude parue dans la revue JAMA Network Open. Dans le cadre de celle-ci, ils ont passé en revue 116 recherches sur 6.880 adultes souffrant de surpoids ou d'obésité. Plus précisément, ces dernières comprenaient des essais cliniques randomisés d'une durée d'au moins huit semaines portant sur l'entraînement aérobique supervisé pour les patients. Des mesures du poids corporel, du tour de taille, de la graisse corporelle, des effets indésirables, de la réduction de la consommation de médicaments et du score de qualité de vie liée à la santé ont été prises en compte.

Les résultats ont montré que chaque augmentation hebdomadaire de 30 minutes d'exercice aérobie s'accompagnait d'une réduction du poids corporel moyen (-0,52 kg), du tour de taille (-0,56 cm) et du pourcentage de graisse corporelle (-0,37 %). Une durée d'exercice de 150 minutes par semaine était liée à des réductions cliniquement significatives du poids (-2,79 kg), du tour de taille (-3,26 cm) et du pourcentage de graisse corporelle (-2,08 %). "L'effet sur la perte de poids était linéaire", avec des réductions encore plus importantes observées à 300 minutes par semaine pour le poids (-4,19 kg), le tour de taille (-4,12) et le pourcentage de graisse corporelle (-1,78).

Des symptômes musculo-squelettiques, les effets indésirables d’un entraînement aérobique

Selon les auteurs, l'exercice d’aérobie était corrélé à une hausse modeste des effets indésirables légers à modérés, qui étaient principalement des symptômes musculo-squelettiques. Ces données confirment les recommandations actuelles selon lesquelles 150 minutes par semaine d'exercice aérobique d'intensité modérée ou supérieure peuvent être nécessaires pour obtenir des améliorations cliniquement importantes du tour de taille et de la graisse corporelle.