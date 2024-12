Cancer du pancréas : l’exposition aux pesticides en cause ?

L'ESSENTIEL Entre 2011 et 2021, 134.102 cas incidents d'adénocarcinome pancréatique, qui représente 90 % des formes du cancer du pancréas, ont été identifiés sur le territoire métropolitain.

Le risque de développer cette maladie redoutable est plus élevé autour de Paris, du centre de la France, de la côte méditerranéenne, "en Bourgogne (…) avec quelques zones de surrisque dans le Sud-Ouest".

Selon les chercheurs français, il existe un lien significatif entre le risque de présenter cette tumeur et la quantité de substances appliquées par unité de surface. Celles pointées du doigt sont : "le soufre pour la pulvérisation, le mancozèbe, le glyphosate", et le chlordane.

Il représente 90 % des formes du cancer du pancréas. L’adénocarcinome pancréatique se développe à partir des cellules produisant le suc pancréatique, nécessaire à la digestion des aliments, qui sont devenues anormales. Bien que cette maladie, dont le taux de mortalité est élevé, soit encore relativement rare, son incidence augmente, en particulier en France, qui était en 2022 le quatrième pays le plus touché dans le monde, d’après les données du Centre international de recherche sur le cancer.

À ce jour, plusieurs facteurs de risques de l'adénocarcinome pancréatique ont été identifiés. Dans la liste retrouvée sur le site de l’Institut National du Cancer, on retrouve la consommation de tabac, l’obésité, le diabète, des antécédents familiaux de cancer du pancréas et une prédisposition génétique. Qu’en est-il de l’exposition aux pesticides ? Pour l’heure, "l'association entre les pesticides et l'adénocarcinome pancréatique reste incertaine", selon des chercheurs des universités de Lille, de Reims et de l’Imperial College London (Royaume-Uni).

Cancer du pancréas : 134.102 cas identifiés sur le territoire métropolitain

Ainsi, ces derniers ont décidé de mener une étude afin d'évaluer la distribution spatio-temporelle de l'incidence de l'adénocarcinome pancréatique en France entre 2011 et 2021 et de déterminer si l'exposition aux pesticides était liée à un risque plus élevé de cancer du pancréas. Pour cela, l’équipe a utilisé une approche de cartographie des maladies et de régression écologique à partir de données médico-administratives couvrant 99 % de la population française. "Un indice d'intensité d'exposition aux pesticides a été utilisé pour la quantité totale (PEXI total) et pour 9 substances spécifiques", a-t-elle indiqué. Les analyses ont été ajustées pour tenir compte des maladies induites par le tabac, de la privation, de l'accessibilité à la médecine de ville, des pathologies liées à l'alcool et de l'obésité morbide. Au total, 134.102 cas incidents d'adénocarcinome pancréatique ont été identifiés sur le territoire métropolitain de 2011 à 2021.

Paris, Bourgogne, Sud-Ouest… Plus de risque d'adénocarcinome pancréatique dans certaines régions

Interrogés par Le Monde, les scientifiques ont expliqué que la distribution géographique du risque dans le pays était inégale. En effet, les résultats ont révélé que le risque de développer un cancer du pancréas étaient plus élevé autour de Paris, du centre de la France, de la côte méditerranéenne, "en Bourgogne (…) avec quelques zones de surrisque dans le Sud-Ouest". Après avoir croisé ces données avec les utilisations locales de pesticides, les auteurs ont observé un lien statistiquement significatif entre la quantité de substances appliquées par unité de surface et le risque de contracter un adénocarcinome pancréatique. "La taille de l’effet mis en évidence est faible, mais statistiquement robuste. En clair, pour une augmentation de 2,6 kilos de pesticides utilisés à l’hectare, le risque relatif de cancer pancréatique augmente en moyenne de 1,3 %."

Cancer du pancréas : quels sont les pesticides pointés du doigt ?

"Le soufre pour la pulvérisation, le mancozèbe et le glyphosate ont montré une association de la même ampleur", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue European Journal of Epidemiology. Cependant, les chercheurs soulignent que ces trois substances ne sont pas nécessairement en cause et que leur lien avec l'adénocarcinome pancréatique peut être le résultat d’usage concomitant avec d’autres produits autorisés non-examinés individuellement dans le cadre des recherches. D’après les informations du Monde, la détection des marqueurs de l’exposition au chlordane est également associée à un risque multiplié par quinze de contracter un cancer du pancréas. "Le lien avec l'exposition aux pesticides devrait être confirmé et les mécanismes sous-jacents compris à l'aide d'études au niveau individuel", a conclu l’équipe.