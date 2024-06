Cancer du pancréas : les statines pourraient aider à prévenir la maladie

L'ESSENTIEL Les toxines environnementales, telles que celles provoquées par l'exposition à des allergènes et à des irritants chimiques, créent un effet en cascade qui stimule l'inflammation de la peau et du pancréas pouvant conduire au cancer.

L'utilisation de la statine appelée pitavastatine permet de stopper cet effet en cascade, et prévient ainsi les cancers liées à l'inflammation chronique, selon les chercheurs.

L'équipe va poursuivre ses recherches pour mieux comprendre l'impact des statines dans la prévention du développement du cancer en cas d'inflammation chronique.

Apparues à la fin des années 80, les statines sont prescrites pour faire traiter l’hypercholestérolémie. Mais, elles pourraient également être utilisées comme une arme anti-cancer, selon des chercheurs du Mas General Cancer Center (USA).

Ils ont découvert que le traitement hypocholestérolémiant pourrait aider à prévenir le développement de tumeur cancéreuse en bloquant des protéines inflammatoires.

Leurs résultats ont été publiés dans Nature Communications le 30 mai 2024.

La protéine interleukine-33 contribue aux cancers liés à une inflammation chronique

Dans un premier temps, les chercheurs ont étudié des échantillons de tissus humains, des données épidémiologiques ainsi que des travaux sur des animaux. Ils ont remarqué que les toxines environnementales – telles que celles provoquées par l'exposition à des allergènes et à des irritants chimiques – favorisent la production d’une protéine, appelée interleukine-33 (IL-33). Or, cette dernière est connue pour stimuler l'inflammation de la peau et du pancréas pouvant contribuer au développement du cancer.

En effet, l’analyse de tissus pancréatiques humains montre que les taux d'IL-33 sont plus élevés chez les patients atteints de pancréatite chronique et de cancer du pancréas par rapport aux personnes ne souffrant pas de ces pathologies.

Les scientifiques ont alors eu l’idée de regarder si un médicament, déjà approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis, avait la capacité de lutter contre cette protéine. Ils ont découvert qu’une statine connue sous le nom de pitavastatine, supprime efficacement l’expression de l’IL-33 en bloquant l’activation de la voie de signalisation TBK1-IRF3.

Cancer du pancréas : une statine bloque la production de la protéine

Des tests menés sur des souris ont montré que la pitavastatine supprime l’inflammation de la peau et du pancréas induite par l’environnement. De plus, le médicament a prévenu le développement de cancers du pancréas liés à l’inflammation.

"En outre, dans les analyses des données des dossiers de santé électroniques de plus de 200 millions de personnes en Amérique du Nord et en Europe, l'utilisation de la pitavastatine a été associée à un risque considérablement réduit de pancréatite chronique et de cancer du pancréas", précisent les auteurs dans un communiqué.

Ainsi, ils estiment que le blocage de la production d'IL-33 avec "la pitavastatine peut constituer une stratégie préventive sûre et efficace pour supprimer l'inflammation chronique et le développement ultérieur de certains cancers".

"Nous visons à examiner plus en détail l'impact des statines dans la prévention du développement du cancer en cas d'inflammation chronique du foie et du tractus gastro-intestinal et à identifier d'autres nouvelles approches thérapeutiques pour supprimer l'inflammation chronique sujette au cancer", ajoute l'auteur principal Dr Shawn Demehri, chercheur principal au Center for Cancer Immunology and Cutaneous Biology Research Center du Massachusetts General Hospital.