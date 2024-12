Douleur, arthrite : découvrez les pouvoirs des feuilles du pommier cannelle

L'ESSENTIEL L’Annona squamosa, aussi appelé attier ou pommier cannelle, est un arbuste fruitier retrouvé au Brésil.

Ses deux substances, l’extrait méthanolique et la palmatine, ont des effets anti-inflammatoire, analgésique, et antihyperalgésiques.

"La palmatine pourrait être l’un des composants responsables des propriétés antiarthritiques de la plante", d’après les auteurs.

Connu sous le nom d’attier ou pommier cannelle, l’Annona squamosa est une espèce de plantes à fleurs de la famille des Annonaceae. Cet arbuste fruitier est originaire d'Amérique tropicale et est notamment retrouvé au Brésil. Au-delà de ses atouts gustatifs, ce dernier est utilisé dans la médecine pour traiter la douleur et l'arthrite, car il contient de la palmatine, qui est un alcaloïde isolé (une substance retrouvée dans certains médicaments). Dans une récente recherche, des scientifiques de différentes universités brésiliennes se sont intéressés de plus près aux propriétés de l’Annona squamosa.

L’extrait méthanolique et de la palmatine sont efficaces pour lutter contre l’inflammation

Afin de mener à bien l’étude, ils ont d’abord fait sécher les feuilles du pommier cannelle puis les ont transformées en poudre. Ensuite, l’équipe a évalué l’extrait méthanolique de la plante (le méthanol est utilisé comme solvant puis éliminé par évaporation pour obtenir un extrait sec) et la palmatine. L'extrait méthanolique et la palmatine ont été administrés par voie orale à des souris et examinés dans plusieurs modèles expérimentaux, notamment "la pleurésie (inflammation de la plèvre, les membranes qui tapissent les poumons et la paroi thoracique) induite par une substance appelée ‘carragénine’, l'inflammation articulaire induite par le zymosan et une hyperalgésie mécanique (sensibilité accrue aux stimuli douloureux) induite par le TNF (facteur de nécrose tumorale, une protéine de signalisation produite par les cellules de défense qui joue un rôle crucial dans la régulation de la réponse immunitaire)."

Les résultats, parus dans la revue Pharmaceuticals, ont montré que l’extrait méthanolique et la palmatine extraite d’Annona squamosa avaient un potentiel analgésique et anti-inflammatoire. La palmatine a également des propriétés antihyperalgésiques, qui peuvent impliquer l’inhibition de la voie médiée par le facteur de nécrose tumorale. "Nous avons également conclu que la palmatine pourrait être l’un des composants responsables des propriétés antiarthritiques de la plante", ont déclaré les scientifiques.

Le pommier cannelle, une alternative aux opioïdes

Selon eux, cette plante représente ainsi une alternative possible aux principaux traitements pharmacologiques contre la douleur, comme les opioïdes et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont l’utilisation prolongée peut provoquer divers effets secondaires, tels que la dépendance, les ulcères et les événements thrombotiques cardiovasculaires.

Bien que ces résultats soient encourageants, l’équipe estime que des travaux supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer si, dans d'autres formulations, les effets et les propriétés pharmacocinétiques de la palmatine seraient altérés. En outre, il faudrait évaluer la toxicité des composés et les doses nécessaires pour obtenir l'effet thérapeutique pour une utilisation clinique.