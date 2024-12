Traitement de la DMLA «sèche» : un nouveau collyre à base de peptides

L'ESSENTIEL La DMLA dite atrophique ou "sèche", qui représente 90 % des cas, correspond à un amincissement anormal de la macula et une disparition progressive des cellules spécialisée équipées de photorécepteurs.

Des scientifiques coréens ont élaboré des gouttes oculaires à base de peptides, qui ont protégé les cellules rétiniennes et réduit la dégénérescence rétinienne chez des souris malades.

Désormais, ils comptent faire "progresser les essais cliniques mondiaux pour cette thérapie."

Elle apparaît après 50 ans et évolue progressivement. La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie chronique de la zone centrale de la rétine, appelée macula. Il en existe deux formes : la DMLA dite atrophique ou "sèche" et celle dite exsudative ou "humide". La forme sèche représente 90 % des cas. Celle-ci « correspond à un amincissement anormal de la macula et une disparition progressive des cellules spécialisée équipées de photorécepteurs. Ce processus génère des trous de taille croissante dans la macula, visibles par une simple observation de la rétine par fond d’œil. "Elle provoque une altération lente (en 5 à 10 ans) et progressive de la vision centrale", explique l’Assurance Maladie.

DMLA : une bibliothèque de plus de 190.000 candidats-médicaments peptidiques

À ce jour, les seuls traitements approuvés, aux États-Unis, par la Food and Drug Administration (FDA) pour la DMLA "sèche" en 2023 sont deux médicaments injectables, qui suscitent des craintes en raison des complications des injections intravitréennes et de leur efficacité peu importante pour restaurer la vision. Afin d’améliorer la qualité de vie des patients, des scientifiques de l'Institut coréen des sciences et technologies ont ainsi décidé de développer un nouvel agent thérapeutique pour la DMLA sèche qui peut être administré sous forme de collyre, car les gouttes oculaires plus simples et pratiques à utiliser.

Pour les besoins des travaux, publiés dans la revue Advanced Science, l’équipe s'est concentrée sur la voie de signalisation inflammatoire des récepteurs de type Toll (TLR), qui sont des régulateurs essentiels du système immunitaire et jouent un rôle essentiel dans la pathogenèse de la DMLA. En extrayant des séquences peptidiques de dizaines de milliers de protéines ayant des structures similaires aux protéines de signalisation TLR naturelles, les chercheurs ont établi une vaste bibliothèque de plus de 190.000 candidats-médicaments peptidiques. Après avoir eu recours à une technologie avancée pour le criblage rapide de peptides qui se lient spécifiquement aux protéines de signalisation TLR, ces derniers ont réussi à identifier plusieurs peptides candidats capables d'inhiber les interactions entre ces protéines.

Les gouttes oculaires à base de peptides aideraient à diminuer la dégénérescence rétinienne

Ensuite, les auteurs ont testé l’efficacité des peptides sélectionnés en les administrant sous forme de gouttes oculaires à des souris souffrant de DMLA sèche qui a été induite. Les rongeurs ayant reçu ce traitement ont vu leurs cellules rétiniennes être protégées et ont présenté une dégénérescence rétinienne considérablement réduite, comparable à celle des animaux dits "témoins". Ainsi, ces gouttes à base de peptides pourraient remplacer efficacement les thérapies injectables existantes pour la DMLA sèche. "Nous prévoyons de poursuivre des recherches collaboratives avec des sociétés pharmaceutiques nationales et internationales pour faire progresser les essais cliniques mondiaux pour cette thérapie innovante contre cette forme de dégénérescence maculaire liée à l’âge", a conclu Moon-Hyeong Seo, qui a dirigé les recherches.