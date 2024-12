Le Père Noël incite-t-il les enfants à mieux se comporter ?

L'ESSENTIEL La croyance au Père Noël à elle seule n’incite pas les enfants à avoir un bon comportement durant les fêtes de fin d’année.

Cependant, le fait de profiter des rituels et les traditions festives plus larges, comme la mise en place de décorations ou le port de pulls de Noël, s’est avéré faire une différence entre les tout-petits sages et ceux turbulents.

"Les enfants sont perspicaces pour reconnaître les affirmations plausibles et, comme les adultes, ils chercheront des comportements et des rituels symboliques comme preuves", selon les auteurs.

On dit aux enfants que le Père Noël est un véritable agent qui peut les surveiller. À partir de ces observations, il peut récompenser ceux qui ont été sages et décider de ne pas décerner de cadeaux aux tout-petits agités, "capricieux" ou encore désobéissants. Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Durham (Angleterre) ont voulu déterminer quels facteurs influencent le fait que la croyance au Père Noël ou à d’autres traditions associées à la fête de Noël influencerait le comportement et le développement moral des jeunes.

Plus de 400 familles ont répondu à des questions sur le comportement des enfants à l’approche de Noël

Pour mener à bien les travaux, disponibles sur la plateforme de prépublication OSF, l’équipe a interrogé plus de 400 familles sur les fêtes de fin d’année, notamment Noël, passées en 2019, 2021 et 2022. Les familles ont fait part du comportement de leur enfant, âgé de 4 à 9 ans, au cours des six semaines précédant Noël et de la semaine de Noël, ainsi que des détails des activités qu’elles avaient réalisées. "Nous avons construit et affiné un outil de rapport parental sur les comportements quotidiens des enfants qui couvre largement les comportements positifs/prosociaux et les comportements négatifs/antisociaux", peut-on lire dans les recherches. Des prédicteurs potentiels d’améliorations comportementales ont été exclus, notamment l’humeur des parents, le fait que les parents rappellent explicitement à leurs enfants l’existence du Père Noël, la quantité de temps libre et de temps en famille dont dispose un enfant pendant la période de Noël, et divers aspects religieux.

Noël : les rituels associés à une croyance, une motivation fondamentale pour mieux se comporter

D’après les résultats, la croyance d’un enfant ne suffit pas à elle seule à entraîner des comportements positifs. En revanche, les rituels et les traditions festives plus larges, telles que la mise en place de décorations, la dégustation de plats de fête et le port de pulls de Noël, le fait de regarder des films de Noël ou encore d’entonner les chants de Noël avaient un certain impact sur le comportement des enfants, qui étaient plus sages et agissaient mieux. "Ces travaux permettent de montrer comment les enfants comprennent la réalité du monde. Alors que les adultes peuvent penser que les enfants sont relativement crédules et croient ce qu’on leur dit, la réalité est plus complexe. Les enfants sont perspicaces pour reconnaître les affirmations plausibles et, comme les adultes, ils chercheront des comportements et des rituels symboliques comme preuves", ont indiqué les auteurs.

Ainsi, les scientifiques en concluent que pour aider son enfant à être gentil et sage, il convient de l’initier et de lui faire apprécier les rituels et les traditions festives plutôt que de lui faire croire uniquement au Père Noël.