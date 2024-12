Grippe : l’épidémie s’installe en île-de-France

L'ESSENTIEL Les cas de grippe sont en augmentation en ville et à l'hôpital dans toutes les classes d'âge, selon les dernières données de Santé publique France.

La région Île-de-France est passée en phase épidémie.

5 autres régions sont en phase pré-épidémie de grippe.

À trois semaines des fêtes de fin d’année, la grippe commence à montrer des signes d’activité préoccupants. Au cours de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024, l’Île-de-France entrait en épidémie et cinq régions étaient en pré-épidémie : Hauts-de-France, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Grand Est.

Grippe : l'épidémie arrive en île-de-France

Lors de son dernier bulletin hebdomadaire sur les infections respiratoires aiguës publié ce 4 décembre, Santé publique France prévient que les "indicateurs de la grippe continuaient d'augmenter en ville et à l'hôpital et dans toutes les classes d'âge". En effet, le taux de consultations global pour syndrome grippal a grimpé de 117 pour 100.000 habitants à 128 pour 100.000 en une semaine.

Compte tenu de ces hausses, le niveau d'activité est passé d’un niveau "de base" à un niveau "faible" tous âges confondus, “excepté chez les moins de 15 ans”, précisent les auteurs du rapport. Si les indicateurs ont aussi progressé dans les hôpitaux, ils restent à des niveaux de base.

"Depuis la semaine 40, 36 cas de grippe et 143 cas de COVID-19 ont été signalés par les services de réanimation participant à la surveillance (surveillance non-exhaustive). Deux cas de co-infections grippe/SARS-CoV-2 et 13 cas d’infection à VRS ont également été déclarés", révèle le rapport. Plus de 8 cas de grippe hospitalisés sur 10 étaient majeurs. Par ailleurs, le virus de type A a été identifié pour tous les cas où il a été vérifié.

La bronchiolite sévit quasiment dans toute la France

La montée en puissance de la grippe ne freine pas la circulation de la bronchiolite. Les indicateurs syndromiques liés à cette maladie qui touche principalement les jeunes enfants, étaient en hausse en ville et à l’hôpital. L’ensemble des régions métropolitaines sont désormais classées en épidémie, excepté la Corse qui est toujours au niveau de base.

Dans les départements et régions d’outre-mer, la maladie reste très présente en Guadeloupe, Martinique et en Guyane. Mayotte est en phase pré-épidémie.

La semaine dernière, 8,2 % des actes médicaux de SOS Médecins, 15,1 % des passages aux urgences et 30,5 % des hospitalisations des patients de moins de 2 ans étaient liés à un diagnostic de bronchiolite.

Face à l’ensemble des indicateurs d’épidémie en hausse, Santé publique France rappelle que “la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre la grippe et à la COVID-19, en particulier des formes graves de ces maladies” et qu’il n’est pas trop tard pour faire l’injection. Pour lutter contre la bronchiolite, il y a deux dispositifs possibles : soit la vaccination de la femme enceinte pour protéger le nouveau-né ou le nourrisson de moins de 6 mois, soit l'immunisation des nourrissons par un anticorps monoclonal.