Une scientifique soigne son cancer du sein avec un traitement artisanal

Elle a utilisé son propre corps comme sujet d’expérimentation, avec succès. En 2020, Beata Halassy, virologiste à l’Université de Zagreb (Croatie), a décidé de prendre en main son traitement contre un cancer du sein récidivant en recourant à une méthode jusqu’ici non approuvée : la virothérapie oncolytique (OVT). La virothérapie est un nouveau domaine de traitement du cancer qui utilise des virus pour attaquer les cellules cancéreuses et inciter le système immunitaire à les combattre. Ce choix audacieux, détaillé dans un article paru dans la revue Vaccines, a suscité un vif débat sur l’éthique de l’auto-expérimentation de soins.

Confrontée à un deuxième cancer réapparu après une mastectomie, et ne souhaitant pas subir une nouvelle chimiothérapie, Beata Halassy, 49 ans, a choisi d’investir sur ses compétences en virologie. Avec l’aide d’un collègue, elle a préparé et s’est administrée deux virus cultivés dans son laboratoire : une souche de la rougeole et un virus de la stomatite vésiculaire (VSV). Ces virus, connus pour cibler les cellules tumorales et stimuler le système immunitaire, avaient déjà été testés en essais cliniques sur d'autres cancers.

Au bout de deux mois de traitement contre son cancer de stade 3, le résultat fut sans appel : la tumeur a rétréci, s’est assouplie et s’est détachée des tissus qu’elle envahissait, le tout sans effets secondaires graves. Les analyses ont montré une forte infiltration de lymphocytes dans la tumeur, signe que la virothérapie avait activé la réponse immunitaire. Après ablation chirurgicale, Beata Halassy a complété son traitement par une année de trastuzumab, un anticancéreux classique. Elle est aujourd’hui débarrassée du cancer depuis quatre ans.

Dans un communiqué publié par la revue Nature, Stephen Russell, expert en OVT, note que cette démarche ne révolutionne pas le domaine, puisque les essais sur l’OVT existent déjà. Mais il admet que l’approche de la virologue, avec deux virus développés dans son propre laboratoire et utilisés successivement sur sa propre personne, est unique et mérite réflexion.

