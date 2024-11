Maladies métaboliques : le sirop d’érable, un substitut sain au sucre ?

L'ESSENTIEL Le remplacement des sucres raffinés par deux cuillères à soupe de sirop d'érable pendant 8 semaines permet au corps de mieux gérer les niveaux de glycémie après avoir mangé.

Consommer pour du sirop d’érable au lieu du sirop de saccharose aromatisé artificiellement réduit également la masse grasse androïde et la pression artérielle systolique.

Les auteurs ont aussi observé une amélioration des niveaux de bactéries intestinales potentiellement bénéfiques et une diminution des niveaux de bactéries intestinales potentiellement nocives chez les adultes ayant ingéré du sirop d’érable.

Fabriqué à partir de sève d’érable, le sirop d’érable est un édulcorant peu transformé. "Il contient plus de 100 composés naturels, dont des polyphénols, qui sont connus pour prévenir les maladies en partie grâce à leurs effets anti-inflammatoires", a déclaré André Marette, professeur à l’Université Laval au Québec (Canada). "Étant donné que la chimie fondamentale du sirop d’érable est unique, je me suis demandé si l’ingestion de sirop d’érable au lieu d’une quantité équivalente de sucre raffiné aurait un impact différent sur la santé cardiométabolique et le microbiote intestinal chez l’Homme", a-t-il poursuivi.

Glycémie, graisse abdominale, pression artérielle : le sirop d’érable est bénéfique pour la santé cardiométabolique

Pour en avoir le cœur net, le chercheur et son équipe ont ainsi mené des recherches parues dans la revue The Journal of Nutrition. Dans le cadre de l’étude, ils ont recruté 42 adultes, âgés de 18 à 75 ans, en surpoids et présentant de légères altérations cardiométaboliques. Les participants ont reçu pour instruction de remplacer 5 % de leur apport calorique quotidien (correspondant à 2 cuillères à soupe) de sucres raffinés par du sirop d’érable canadien ou un sirop de saccharose aromatisé artificiellement. Chaque étape a duré 8 semaines, les volontaires ont alterné entre les groupes de sirop d’érable et de sirop de sucrose après une période de sevrage de quatre semaines.

D’après les résultats, les personnes ayant consommé du sirop d'érable pur avaient eu une meilleure réponse au test de tolérance au glucose par voie orale. Leur corps a mieux géré les niveaux de sucre dans le sang après avoir mangé. "Le remplacement du sucre raffiné par du sirop d'érable a également permis de réduire de manière significative la pression artérielle systolique (- 2,72 mm Hg)", alors que la tension artérielle a légèrement augmenté dans le groupe du saccharose (+ 0,87 mm Hg). Autre constat : la masse adipeuse androïde, à savoir la graisse de la région abdominale, a considérablement diminué dans le groupe du sirop d’érable par rapport à une hausse dans le groupe consommant le sirop de saccharose (-7,83 g contre + 67,61 g). "Je ne m’attendais pas à voir autant d’améliorations des facteurs de risque dans une période de traitement relativement courte", a indiqué André Marette.

Manger du sirop d’érable aide à avoir un microbiote intestinal plus sain

"À titre exploratoire, nous avons également observé que le remplacement des sucres raffinés par du sirop d'érable favorisait des changements taxonomiques sélectifs dans le microbiote intestinal, tels qu'une réduction significative de l'abondance des espèces de Klebsiella et une diminution des fonctions microbiennes associées à la réponse cytokinique induite par les bactéries, par rapport à la substitution par du sirop de saccharose", peut-on lire dans les travaux.

Selon les scientifiques, la diminution combinée de ces facteurs de risque clés peut aider à réduire le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. "S’engager à changer son mode de vie et à apporter de petits ajustements à son alimentation quotidienne est important et peut être un outil puissant pour prévenir de futures maladies."