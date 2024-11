Les jeux en réalité mixte peuvent aider les enfants à être plus actifs

L'ESSENTIEL "L'écosystème Virtual Fitness Buddy" est une "intervention d'activité physique de précision pour les enfants qui intègre la technologie de la réalité mixte pour mettre en relation les personnes et les appareils."

Après l’approche en réalité mixte, les enfants ont fait plus de sport.

Le soutien social, c’est-à-dire les encouragements des parents, est essentiel pour maintenir les progrès en termes d’activité physique.

Tous les enfants et adolescents de 5 à 17 ans doivent avoir une activité modérée à intense une heure par jour. C’est ce que préconise l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cependant, la plupart des jeunes ne respectent pas les recommandations. Et comme le savent les parents, il n'est pas facile de les inciter à faire de l'exercice en leur disant simplement de le faire. "Tout le monde a besoin d'un certain niveau de soutien et de relations sociales pour parvenir à ce changement. Il s'avère que nous pouvons utiliser la technologie pour aider les parents et les enfants à rester en contact et les aider à atteindre cet objectif familial commun qui consiste à s'assurer que les enfants restent actifs et en bonne santé", a déclaré Sun Joo (Grace) Ahn, professeur à l’université de Géorgie (États-Unis).

Activité physique : se fixer ses propres objectifs à l’aide d’un chien virtuel et de ses parents

En effet, dans une nouvelle étude, le chercheur et son équipe ont testé "l'écosystème Virtual Fitness Buddy". Il s’agit d’une "intervention d'activité physique de précision pour les enfants qui intègre la technologie de la réalité mixte pour mettre en relation les personnes et les appareils". Afin de déterminer ses effets, les auteurs ont recruté 303 enfants et leurs parents inscrits à des programmes extrascolaires du YMCA de la région métropolitaine d'Atlanta.

Durant six mois, la moitié d'entre eux ont utilisé un programme informatique pour fixer des objectifs d'exercice à l'aide d'un ordinateur, sans une aide virtuelle, ni des parents, tandis que les autres ont eu le droit à une approche en réalité mixte. Dans le détail, le programme numérique de remise en forme utilisait un chien virtuel pour aider les enfants à comprendre comment se fixer leurs propres objectifs d'activité physique et les encourager à les atteindre. S'ils atteignaient leur objectif, ils pouvaient jouer avec le chien. Lors de l’intervention, des montres connectées ont suivi l'activité physique de chaque enfant. Les informations sur leurs progrès recueillies par des soignants étaient partagées à leurs parents afin que les enfants puissent recevoir du soutien.

Une hausse de l’activité physique chez les enfants grâce à l’approche en réalité mixte

Les jeunes volontaires "ont eu des données d’activité physique de plus de 8 heures pendant au moins un jour de chacun des trois intervalles de temps de l'intervention", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue npj Digital Medicine. Les enfants participant à l’approche en réalité mixte ont constaté une augmentation significative de leur activité physique. Plus précisément, "la conversion du temps sédentaire s'est faite principalement en activité physique d'intensité légère et a été plus forte chez les enfants ayant une faible activité physique modérée à vigoureuse que chez les enfants ayant une activité physique modérée à vigoureuse de plus de 45 minutes". Au fur et à mesure qu’ils atteignaient leurs objectifs, le chien était en meilleure santé, ce qui permettait aux jeunes de jouer plus longtemps avec lui et de lui apprendre des tours plus complexes.

D’après les chercheurs, pour que les changements de comportement perdurent, les enfants ont besoin d'une personne qui les encourage. "Les soignants ont également joué un rôle important. Après avoir reçu des messages sur les progrès de leur enfant en temps réel, les parents pouvaient ensuite envoyer leurs propres mots d'encouragement. Ce système a apporté à la fois un soutien social supplémentaire à l'enfant. (…). Les êtres humains sont en quelque sorte les points d'ancrage du système. Sans l'être humain dans la boucle des appareils, ces derniers perdent leur sens", a conclu Sun Joo (Grace) Ahn.