AVC grave : quels sont les facteurs de risque ?

L'ESSENTIEL L'hypertension artérielle, la fibrillation auriculaire et le tabagisme augmentent les risques de faire un AVC grave.

Un accident vasculaire cérébral est considéré grave si le patient a par exemple perdu sa capacité à marcher ou son autonomie ou encore s'il est décédé.

Pour les chercheurs, leur étude montre l'importance de contrôler l'hypertension artérielle, qui est le facteur de risque modifiable le plus important pour les AVC.

Les formes les plus graves des accidents vasculaires cérébraux (AVC) aboutissent à des handicaps sévères, un besoin constant de soins infirmiers ou encore au décès. Dr Catriona Reddin de l’Université de Galway et son équipe ont tenté de déterminer les facteurs qui augmentent le risque de souffrir de ce type d’attaque cérébrale.

Leurs travaux, publiés dans la revue Neurology le 13 novembre 2024, révèlent que l'hypertension artérielle, la fibrillation auriculaire et le tabagisme sont les plus gros contributeurs aux AVC graves.

AVC grave : 3 facteurs de risque identifiés

Pour évaluer les facteurs de risque des AVC graves, les chercheurs ont suivi 26.948 personnes de 32 pays, dont l'âge moyen était de 62 ans. La moitié d’entre elles avaient été victimes de cette pathologie et l'autre non.

Parmi les participants ayant eu un AVC, 4.848 ont eu une forme grave et 8.612 une forme considérée comme légère à modérée (de l’absence de symptômes à une aide ponctuelle pour les soins personnels ; la capacité de marche est maintenue). En étudiant les dossiers médicaux de tous les volontaires, l’équipe a remarqué que 74 % des membres du groupe AVC grave souffraient d’hypertension artérielle, contre 72 % pour celui des AVC légers à modérés. Pour la fibrillation auriculaire, les taux étaient respectivement de 11 % et 9 %.

Après avoir ajusté les données en fonction de l’âge, du sexe et du pays, les chercheurs ont constaté que les patients souffrant d’hypertension artérielle étaient 3,2 fois plus susceptibles d’avoir un accident vasculaire cérébral grave. S’ils étaient touchés de fibrillation auriculaire, ils étaient 4,7 fois plus à risque d’en faire un. Ces deux troubles étaient également des facteurs d’AVC légers à modérés. Le tabac augmentait aussi le risque de toutes les formes d’attaques cérébrales.

Les résultats obtenus ont conduit les chercheurs à conclure que "les personnes souffrant de maladies telles que l’hypertension artérielle, un rythme cardiaque irrégulier appelé fibrillation auriculaire ou encore ayant pour habitude le tabagisme, ont non seulement un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral, mais elles peuvent aussi avoir des accidents vasculaires cérébraux plus graves que les personnes ne présentant pas ces facteurs de risque".

AVC Grave : attention à l’hypertension artérielle

Pour la neurologue Dr Catriona Reddin, auteure principale de l’étude, les professionnels de santé doivent être vigilants face à ces trois facteurs de risque de l’AVC : la fibrillation auriculaire, le tabagisme et plus particulièrement à la tension artérielle.

"Nos résultats soulignent l’importance de contrôler l’hypertension artérielle, qui est le facteur de risque modifiable le plus important d’accident vasculaire cérébral à l’échelle mondiale", ajoute l’experte dans un communiqué. "Cela est particulièrement pertinent pour les pays à revenu faible et intermédiaire qui connaissent une augmentation rapide des taux d’hypertension artérielle et d’accidents vasculaires cérébraux chez les plus jeunes."