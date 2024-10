Qu'est-ce que la lésion cervicale dont Michel Barnier vient d’être opéré ?

L'ESSENTIEL Michel Barnier, le Premier ministre, a été opéré pour une lésion cervicale le week-end dernier, a annoncé Matignon.

Plusieurs pathologies peuvent induire une lésion cervicale.

Trois hypothèses de maladies à l’origine de la lésion cervicale ont été retenues dans le cas de Michel Barnier par le Professeur Olivier Jardé, président de l’Académie nationale de chirurgie.

Dans un communiqué publié lundi 28 octobre, Matignon a annoncé que le Premier ministre Michel Barnier a été opéré durant le week-end du 26 et 27 octobre pour une lésion cervicale. D’après le médecin du chef du gouvernement, l’intervention s’est "très bien passée", et les "résultats d’analyse seront connus d'ici quelques semaines". Michel Barnier a repris ses fonctions dès le lundi 28 octobre à l’Hôtel de Matignon, et recommencera ses activités publiques avec le Conseil des ministres le jeudi 31 octobre.

Quelles sont les pathologies pouvant induire une lésion cervicale ?

Une lésion cervicale se caractérise par "un traumatisme atteignant le système ostéo-disco-ligamentaire du cou et pouvant entraîner des conséquences neurologiques mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel et des complications à court, moyen ou long terme", selon le site Dr Sport. Cette lésion concernerait donc les vertèbres des cervicales, plus précisément les sept plus hautes de la colonne vertébrale, appelées le rachis cervical.

Différents types d’affections peuvent intervenir au niveau du rachis cervical, dont :

des pathologies infectieuses (spondylodiscite, tuberculose) ; des pathologies tumorales (métastases vertébrales).

Lésion cervicale : trois hypothèses retenues dans le cas de Michel Barnier

Interrogés par l’AFP, les services du Premier ministre n’ont pas dévoilé de précisions sur la pathologie dont souffre Michel Barnier ou sur l’intervention chirurgicale qui a été réalisée. Toutefois, différentes hypothèses ont été mises par des médecins.

Dans une interview accordée à l’AFP, le Professeur Olivier Jardé, président de l’Académie nationale de chirurgie, a rapporté trois "hypothèses de lésion du rachis cervical" qui pourraient être retenues pour Michel Barnier : une fracture, une hernie discale cervicale ou une tumeur du rachis cervical.

Dans le premier cas, la fracture "nécessite une ostéosynthèse, une intervention pour rassembler les fragments osseux à l’aide par exemple d’une plaque métallique" tandis que la hernie discale requiert de "libérer la racine nerveuse à la source de la compression". En revanche, l’hypothèse de la tumeur du rachis cervical reste peu probable pour le Professeur Olivier Jardé. En cause ? Cette intervention nécessite un long temps de récupération. Or, Michel Barnier a déjà repris ses fonctions de Premier ministre.