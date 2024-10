AVC, maladies cardiaques : plus de risque en cas de perte d'audition et de vision

L'ESSENTIEL Les patients souffrant d’une perte visuelle ont 24 % de risque en plus de faire un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, de souffrir de douleurs thoraciques ou d'une arythmie sévère.

Les adultes présentant une déficience auditive sont 20 % plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire.

En cas de problèmes de vue et d’audition simultanés, le risque s’élève à 35 %.

"Compte tenu de la gravité des maladies cardiovasculaires et des déficiences sensorielles, ainsi que du manque de recherches dans ce domaine", des scientifiques de l'école de médecine de l'université Jiangnan de Wuxi (Chine) ont voulu évaluer l’impact de la perte d'audition, de vision et les deux simultanément sur le risque de développer des pathologies cardiaques et vasculaires. Pour cela, ils ont, dans le cadre d’une étude, examiné les données d’une enquête portant sur 11.332 adultes chinois de 45 ans et plus. Les participants, qui ne présentaient pas d’antécédents de maladies cardiovasculaires, avaient fourni des informations sur leur audition et leur vision en 2011.

Vision, audition : une double déficience sensorielle augmente de 35 % le risque de maladies cardiovasculaires

Après sept ans de suivi, 2.156 volontaires ont déclaré avoir été victimes d'un accident vasculaire cérébral, d'un arrêt cardiaque, d'une crise cardiaque, de douleurs thoraciques ou d'une arythmie sévère. Par rapport aux personnes qui n'avaient signalé aucun problème sensoriel, celles ayant des problèmes de vision étaient 24 % plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire, et celles qui n'avaient qu'une perte d'audition étaient 20 % plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire. Les participants présentant une double déficience sensorielle avaient un risque accru de 35 % de maladies cardiovasculaires.

Pour l’heure, l’équipe ne sait pas exactement pourquoi les adultes souffrant de troubles de l'audition et de la vision sont exposés à des risques cardiovasculaires plus élevés. Cependant, ils ont évoqué des pistes, prouvées par de précédentes recherches, comme le fait que la perte de vision présente plusieurs facteurs de risque, en particulier l'hypertension artérielle et l'obésité, sans doute car qu'il leur est plus difficile d'être physiquement actifs. La perte d'audition peut affecter la communication et les capacités cognitives des personnes âgées, cela peut entraîner des troubles mentaux (anxiété ou dépression) qui rendent les patients moins sociables et moins actifs, deux facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires.

AVC, crise cardiaque : réduire le risque avec le "port de lunettes ou d'appareils auditifs"

Face à ces résultats, parus dans la revue Journal of the American Heart Association, les auteurs suggèrent que le dépistage des déficiences sensorielles, leur traitement par des lunettes ou des prothèses auditives et l'attention portée à la santé cardiovasculaire des personnes de plus de 45 ans pourraient contribuer à réduire les risques. "Nous attendons avec impatience de futures recherches pour évaluer l'effet du port de lunettes ou d'appareils auditifs sur le développement" des pathologies cardiovasculaires, a conclu Xiaowei Zheng, qui dirigé les travaux.