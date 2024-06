AVC, crise cardiaque : le xylitol, un substitut du sucre, en cause ?

L'ESSENTIEL Le xylitol est un substitut du sucre présent dans les bonbons, les chewing-gums, les aliments transformés et les produits comme le dentifrice.

Cet édulcorant est associé à un risque accru d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral, selon une nouvelle étude.

Dans les travaux, sa consommation a nettement augmenté les taux plasmatiques des volontaires en bonne santé.

Le xylitol est un substitut du sucre utilisé dans les bonbons, les chewing-gums, les aliments vendus dans les boulangeries et les produits comme le dentifrice. Au cours de la dernière décennie, l’utilisation d’édulcorants a considérablement augmenté dans les aliments transformés. Dans une étude, des chercheurs de la Cleveland Clinic (États-Unis) ont ainsi voulu analyser ses effets sur la santé cardiovasculaire.

Le xylitol augmente le risque de crise cardiaque et d’AVC

Pour les besoins des recherches, parus dans la revue European Heart Journal, l’équipe a réalisé des tests métabolomiques sur des échantillons de plasma provenant de 1.157 personnes à jeun, qui ont subi des évaluations cardiaques. D’autres analyses ont été effectuées de manière indépendante sur 2.149 adultes. Des tests complémentaires isolés sur les plaquettes humaines, le plasma, le sang et les modèles animaux ont examiné l'effet du xylitol sur la réactivité plaquettaire et la formation de caillots sanguins. Enfin, dans une expérience, 10 volontaires en bonne santé ont dû consommer une boisson contenant du xylitol ou une boisson composée de glucose afin d’évaluer les effets de la consommation de xylitol sur la fonction plaquettaire.

Les résultats ont montré que des niveaux élevés de xylitol étaient associés à un risque élevé d'événements cardiovasculaires, notamment de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, sur trois ans. Selon les auteurs, la consommation d'une boisson contenant du xylitol a nettement augmenté les taux plasmatiques et amélioré de multiples mesures fonctionnelles de la réactivité plaquettaire chez tous les participants de l’expérience.

"Être conscients que sa consommation pourrait augmenter le risque d'événements liés à des caillots sanguins"

"Cela ne signifie pas de jeter votre dentifrice s'il contient du xylitol, mais nous devons être conscients que la consommation d'un produit contenant des niveaux élevés pourrait augmenter le risque d'événements liés à des caillots sanguins. (…) Cette étude montre une fois de plus la nécessité immédiate d'étudier les substituts du sucre et les édulcorants, d'autant plus qu'ils continuent d'être recommandés pour lutter contre des maladies comme l'obésité ou le diabète", a conclu Stanley Hazen, co-auteur des travaux.