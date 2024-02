AVC, infarctus... Une vitamine associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires

L'ESSENTIEL Une étude menée par des scientifiques de la Cleveland Clinic révèle un lien entre des niveaux élevés de vitamine B3, également connue sous le nom de niacine, et les maladies cardiaques.

Un excès de niacine augmente les taux d’un métabolite appelé "4PY", qui déclenche directement une inflammation vasculaire.

Ainsi, ce métabolite favorise le développement de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres événements cardiovasculaires.

La vitamine B3, également connue sous le nom de niacine, est très courante dans l’alimentation occidentale. "Pendant des décennies, les États-Unis et plus de 50 pays ont rendu obligatoire l'enrichissement en niacine des aliments de base, tels que la farine, les céréales et l'avoine, afin de prévenir les maladies liées aux carences nutritionnelles", a indiqué Stanley Hazen, professeur à la Cleveland Clinic, un centre médical universitaire américain. Problème : une surconsommation de niacine est associée à un risque accru de maladies cardiaques.

AVC, crise cardiaque : des taux élevés de 4PY provoqués par un excès de vitamine B3 augmentent le risque

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs américains ont réalisé une étude parue dans la revue Nature Medicine. Dans le cadre des travaux, ils ont recruté 1.162 patients ayant des problèmes cardiaques, dont 422 femmes. L’équipe a fait une analyse métabolomique non ciblée de leur plasma à jeun. Cette dernière a révélé que le métabolisme de la niacine était associé à des événements cardiovasculaires indésirables majeurs. "Les taux sériques des métabolites de l'excès de niacine, le N1-méthyl-2-pyridone-5-carboxamide (2PY) et le N1-méthyl-4-pyridone-3-carboxamide (4PY), ont été associés à une augmentation du risque de maladies cardiaques durant un suivi de trois ans", peut-on lire dans les recherches.

Dans le détail, les résultats ont montré qu’un excès de niacine augmentait les taux circulants du métabolite 4PY, qui favorisent le développement de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres événements cardiovasculaires. Selon les auteurs, le métabolite 4PY déclenche directement une inflammation vasculaire qui endommage les vaisseaux sanguins et peut conduire à l'athérosclérose au fil du temps. "Ces informations ouvrent la voie au développement de nouvelles approches pour contrecarrer les effets de cette voie", a déclaré Stanley Hazen.

Consommer des fruits et légumes plutôt que des compléments alimentaires à base de niacine

Le professeur a noté que l'utilisation plus large de compléments alimentaires à base de différentes formes de niacine en vente libre est également devenue populaire en raison de ses bienfaits anti-âge présumés. D’après lui, les patients devraient consulter leur médecin avant de prendre ces produits et se concentrer sur une alimentation riche en fruits et légumes tout en évitant les excès de glucides. Les scientifiques estiment que des recherches à long terme sont nécessaires pour évaluer l'effet de l'élévation chronique des niveaux de 4PY sur l'athérosclérose.