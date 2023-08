Vitamine K : une carence peut abimer les poumons

L'ESSENTIEL Une étude suggère que la vitamine K jouerait un rôle dans la santé des poumons.

En effet les personnes ayant de faibles niveaux de vitamine K dans le sang ont une fonction pulmonaire moins bonne.

D'autres recherches sont nécessaires pour déterminer si l'augmentation de la vitamine K peut améliorer la fonction pulmonaire.

Certains troubles pulmonaires pourraient être en partie dus à une carence de vitamine K, d’après une étude publiée ERJ Open Research.

En effet d’après les chercheurs, les personnes ayant un taux de vitamine K moindre dans le sang sont plus susceptibles d'avoir une mauvaise fonction pulmonaire et de dire qu'elles souffrent d'asthme, de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d'une respiration sifflante.

Vitamine K : on découvre son rôle dans la santé pulmonaire

Jusqu’à maintenant, les chercheurs n'avaient pas identifié l'ensemble des caractéristiques de la vitamine K, qui se trouve dans les légumes verts à feuilles, les huiles végétales et les céréales, sur la santé pulmonaire. On savait cependant que cette vitamine contribue à la fabrication de diverses protéines nécessaires à la coagulation du sang et à la formation des os. Elle aide en outre l’organisme à guérir des blessures.

Pour mieux comprendre son rôle dans la santé des poumons, les chercheurs de l'hôpital universitaire de Copenhague et de l'université de Copenhague ont suivi un groupe de 4.092 personnes âgées de 24 à 77 ans vivant dans la capitale du Danemark.

Une carence en vitamine K diminue la capacité des poumons à bien fonctionner

Les participants ont subi des tests de la fonction pulmonaire, appelés spirométrie, qui permet d'étudier plusieurs débits ventilatoires : le VEMS qui est le volume expiré maximum seconde, c'est-à-dire le volume maximal que le patient peut expirer en une seconde et les volumes mobilisables (la capacité vitale forcée CVF) qui représente le volume total mobilisé après une inspiration et une expiration maximale.

Ils ont également fait une analyse de sang avec un marqueur des faibles niveaux de vitamine K dans le corps, appelé dp-ucMGP, et répondu à des questionnaires sur leur santé et leur mode de vie.

Les résultats ont ainsi démontré que les personnes présentant des marqueurs de faibles niveaux de vitamine K, avaient en moyenne un VEMS et une CVF plus bas. Ce qui laisse penser que les poumons seraient affectés les taux de cette vitamine.

Cette découverte peut être un bon point de départ pour déterminer si certaines personnes, comme celles qui souffrent de maladies pulmonaires, pourraient bénéficier d'une supplémentation en vitamine K, ont conclu les auteurs de l’article.

Les troubles pulmonaires touchent les adultes et les enfants

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique due à une inflammation et une obstruction permanente et progressive des bronches, rappelle l’Assurance Maladie. En France, 5 à 10 % des personnes de plus de 45 ans ont une BPCO.

L’asthme, qui touche 262 millions de personnes dans le monde d’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est une maladie chronique qui touche les enfants et les adultes : "les voies aériennes dans les poumons se rétrécissent à cause de l’inflammation et du resserrement des muscles qui entourent les voies respiratoires fines. Cela provoque les symptômes de l’asthme : toux, sifflement, essoufflement et gêne respiratoire”.