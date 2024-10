Les médicaments contre l’obésité améliorent la santé mentale des adolescents

L'ESSENTIEL Les adolescents sous traitement GLP-1R ont montré un risque réduit de 33 % d’avoir des pensées suicidaires ou de faire des tentatives d’automutilation par rapport à ceux qui suivaient simplement des interventions sur le mode de vie. Un écart qui s’est maintenu sur une période allant jusqu’à trois ans.

Les médicaments comme l’Ozempic et le Wegovy, connus pour favoriser la perte de poids, pourraient aussi être un atout pour la santé mentale des adolescents. D’après une étude publiée dans la revue JAMA Pediatrics, ces traitements sont en effet susceptibles de réduire les pensées suicidaires et les comportements d’automutilation chez les jeunes patients souffrant de surpoids ou d’obésité. Un gage d’espoir pour les quelque "124 millions d'enfants et adolescents" touchés par la maladie dans le monde, selon un communiqué.

Les adolescents traités sont moins sujets à des troubles de santé mentale

Cette classe de médicaments reproduit l’action du GLP-1, une hormone intestinale stimulant la sécrétion d’insuline et induisant une sensation de satiété. Initialement conçus pour traiter le diabète en régulant la glycémie, ils sont récemment devenus populaires en raison de leur efficacité pour réduire l'appétit et ralentir la digestion. L’étude, menée en Israël, s’est penchée sur près de 7.000 adolescents âgés de 12 à 18 ans, tous diagnostiqués pour obésité. Ils ont été répartis en deux groupes : ceux ayant reçu des médicaments GLP-1R et ceux ayant suivi des interventions basées uniquement sur des conseils alimentaires et l’activité physique.

Les résultats ont été sans appel : les adolescents sous traitement médicamenteux GLP-1R ont montré un risque réduit de 33 % d’avoir des pensées suicidaires ou de faire des tentatives d’automutilation par rapport à ceux qui suivaient simplement des interventions sur le mode de vie. Un écart qui s’est maintenu sur une période allant jusqu’à trois ans. "Pour certains adolescents en surpoids, ces médicaments pourraient offrir bien plus qu’un simple coup de pouce pour perdre des kilos, relèvent les scientifiques. En effet, ils pourraient aussi jouer un rôle protecteur sur le plan psychologique, en réduisant les risques liés aux troubles mentaux."

Comment ? Ce n’est pas bien clair, mais les chercheurs avancent plusieurs hypothèses. Le fait de réussir à perdre du poids pourrait, bien sûr, améliorer l’estime de soi et l'état mental global des adolescents, mais une autre théorie suggère que ces médicaments pourraient avoir des effets directs sur le cerveau, influençant ainsi l’humeur et le comportement.

Allier médicaments et interventions sur le mode de vie

A noter que, comme tout traitement, les médicaments GLP-1R ne sont pas sans effets secondaires : les adolescents concernés étaient plus susceptibles de ressentir des symptômes gastro-intestinaux, notamment des nausées et des vomissements. Mais d’un autre côté, ils avaient moins de risque de développer une pancréatite aiguë, une affection parfois associée à ces médicaments.

Si ces résultats sont prometteurs, d’autres études sont nécessaires pour confirmer les effets à long terme de ces médicaments sur la santé mentale des jeunes. Les scientifiques insistent par ailleurs sur l'importance d'une approche globale pour traiter l'obésité chez les adolescents, incluant un travail diététique, physique et comportemental, en complément des médicaments.