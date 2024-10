Bientôt une pilule qui a le même effet sur l'organisme qu’une course de 10 km

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé une molécule capable d'imiter la réponse métabolique à un exercice régulier et intense et au jeûne.

Elle augmente les niveaux de lactate et de cétones dans le sang, qui sont associés à plusieurs bienfaits pour la santé.

Selon les chercheurs, la molécule pourrait être aussi bénéfique pour les personnes ayant des difficultés de concentration ou souffrant de démence.

Voici une découverte qui va intéresser les allergiques au sport. Une équipe de l'université d'Aarhus (Danemark) a mis au point une pilule qui conduit le corps à fonctionner comme s’il venait de faire un effort physique important.

"Nous avons développé une molécule qui peut imiter la réponse métabolique naturelle du corps à l'exercice intense et au jeûne. En pratique, la molécule amène le corps à un état métabolique correspondant à une course de 10 km à grande vitesse sur un estomac vide", explique le professeur Thomas Poulsen, l'un des principaux chercheurs derrière l'étud.

Comment la molécule apporte-t-elle les mêmes bénéfices que le sport ?

Une activité physique importante ou encore un jeûne fait croître les taux de lactate et de cétones. Ces composés organiques agissent comme un carburant pour les cellules. Ils favorisent aussi la production d'une hormone coupe-faim et réduisent le niveau d'acides gras libres dans le sang. "Cela présente de nombreux avantages pour la santé, par exemple en réduisant le risque de développer un syndrome métabolique", précise Thomas Poulsen dans un communiqué.

La molécule qu’il a mise au point avec son équipe est "la fusion chimique du lactate et des cétones, sans les compagnons de route nocifs que sont le sel et l'acide". Elle permet d'augmenter les quantités de ces deux composés dans l’organisme, et provoquer les mêmes effets dominos sur l’organisme.

L’invention baptisée LaKe n’a été pour le moment testée uniquement sur des rats. Néanmoins, des essais cliniques sur les humains ont été lancés. L’objectif des travaux est de parvenir à transformer la molécule en complément nutritionnel, et ainsi offrir une solution aux personnes pouvant difficilement faire du sport.

"Il peut être difficile de rester motivé pour courir de nombreux kilomètres à grande vitesse et se passer de nourriture. Pour les personnes souffrant de problèmes physiques tels qu'une faiblesse cardiaque ou générale, un complément alimentaire peut être la clé d'une meilleure récupération", estime l’expert.

Une molécule qui pourrait aussi booster la concentration

La molécule LaKe, présentée dans la revue Journal of Agricultural and Food Chemistry, pourrait bien ne pas être seulement utilisée par les personnes ayant des difficultés avec l’activité physique. Elle aurait aussi le potentiel de soulager les difficultés de concentration rencontrées par les patients souffrant de la maladie de Parkinson ou de démence. En effet, ces pathologies entraînent entre autres des faibles niveaux d'énergie dans le cerveau, ce qui inhibe son fonctionnement optimal.

"Étant donné que le lactate peut remplacer le glucose dans le cerveau en cas de stress ou de traumatisme, des expériences ont été menées pour augmenter les niveaux de lactate chez les personnes souffrant de commotion cérébrale. Les patients qui ne peuvent pas faire d'exercice intense bénéficieront grandement d'un médicament capable d'augmenter ces niveaux", assure Thomas Poulsen.