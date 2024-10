Des gourdes pour enfants rappelées en France à cause de la présence d’aluminium

L'ESSENTIEL Le rappel concerne deux modèles de gourdes Vilac, vendus à travers toute la France entre le 26 juin 2021 et le 3 juin 2024, et ne respectant pas les réglementations MCDA (matériaux en contact avec des denrées alimentaires).

Selon les autorités sanitaires, les gourdes pourraient libérer de l'aluminium lorsque l'acide contenu dans certaines boissons entre en contact avec le métal.

À faible dose, l’exposition à l’aluminium ne présente pas de risque immédiat pour la santé. Cependant, une ingestion régulière peut être problématique, surtout pour les jeunes enfants dont les systèmes biologiques sont encore en développement.

Si vous avez récemment acheté une gourde en métal pour votre enfant, il est peut-être temps de vérifier son origine. En effet, plusieurs modèles de gourdes pour enfants de la marque Vilac font actuellement l’objet d’un rappel en France, selon le site gouvernemental Rappel Conso. En cause, un dépassement des seuils autorisés concernant la présence d’aluminium, une substance potentiellement dangereuse, notamment pour les plus jeunes.

Des gourdes ne respectant pas les normes MCDA

Le rappel concerne deux modèles spécifiques de gourdes Vilac. L’une est illustrée par l’artiste Ingela P. Arrhenius, et l’autre par Michelle Carlslund, toutes deux bien connues pour leurs designs attrayants pour les enfants. Ces bouteilles, vendues à travers toute la France entre le 26 juin 2021 et le 3 juin 2024, ne respectent pas les réglementations MCDA (matériaux en contact avec des denrées alimentaires). Selon les autorités sanitaires, elles pourraient libérer de l'aluminium lorsque l'acide contenu dans certaines boissons entre en contact avec le métal.

#RappelProduit GOURDES en métal Ingela P.Arrhenius - VILAC



Risques : Dépassement de seuils de sécurité



Motif : Libération d'aluminium après un contact acide - Ne respectant pas la réglementation MCDAhttps://t.co/dy3cOYpXyu pic.twitter.com/5H32MG8iac — RappelConso (@RappelConso) September 30, 2024

Un premier rappel avait déjà eu lieu deux jours plus tôt, touchant un autre modèle de gourde pour enfants baptisé "École des mousses". Ces objets, très populaires dans les fournitures scolaires ou pour les sorties en plein air, sont donc désormais sous haute surveillance.

Un risque de libération d’aluminium dans les boissons

L'aluminium est un métal léger souvent utilisé dans les produits du quotidien. Toutefois, lorsqu’il se retrouve en contact prolongé avec certains aliments ou boissons acides (comme le jus d'orange ou les sodas), il peut se dissoudre et migrer vers la boisson consommée. À faible dose, l’exposition à l’aluminium ne présente pas de risque immédiat pour la santé. Cependant, une ingestion régulière peut être problématique, surtout pour les jeunes enfants dont les systèmes biologiques sont encore en développement. Une accumulation d’aluminium dans l’organisme peut, à long terme, causer des problèmes neurologiques et affecter le bon fonctionnement des reins.

Les autorités recommandent aux utilisateurs de ces gourdes de ne plus les utiliser et de les ramener en magasin pour obtenir un remboursement. La procédure de rappel est ouverte jusqu’au 30 octobre 2024 et, d’ici là, un service consommateurs est joignable au 03 84 42 00 58.