Les tablettes génèrent de la colère et de la frustration chez les enfants

L'ESSENTIEL Une nouvelle recherche a évalué l’impact de l’utilisation des tablettes sur les émotions des enfants.

Les auteurs de l’enquête ont constaté qu’une utilisation importante de ce support numérique générait de la colère et de la frustration chez les enfants.

"Nos résultats indiquent que les parents devraient surveiller de près l'utilisation des tablettes au cours des premières années", estiment-ils.

D’après une nouvelle étude, les jeunes enfants qui utilisent beaucoup les tablettes ont plus d'accès de colère et de frustration.

315 enfants inclus dans l’étude

"Pendant trois ans, nous avons étudié en Nouvelle-Écosse un échantillon de 315 enfants âgés de 3,5, 4,5 et 5,5 ans", expliquent d’abord les auteurs de l’enquête dans leur compte-rendu. "Les parents ont indiqué combien de temps leur enfant passait en moyenne chaque jour à utiliser des tablettes et à quelle fréquence il exprimait de la colère ou de la frustration dans le cadre de ses activités quotidiennes", poursuivent-ils.

Après avoir récolté toutes leurs données, les chercheurs ont constaté que les enfants de la cohorte passaient en moyenne 55 minutes par jour à utiliser des tablettes à l'âge de 3,5 ans, 57 minutes par jour à utiliser des tablettes à 4,5 ans et une heure par jour à utiliser des tablettes à l'âge de 5,5 ans.

"Nous avons constaté que pour chaque augmentation de 73 minutes d'utilisation de la tablette à l'âge de 3,5 ans, il y avait une augmentation significative de l'expression de la colère et de la frustration à l'âge de 4,5 ans", indiquent les scientifiques. "Les enfants qui exprimaient plus fréquemment de la colère et de la frustration à l'âge de 4,5 ans augmentaient aussi de 17 minutes leur temps d'utilisation de la tablette à l'âge de 5,5 ans", ajoutent-ils.

"Les parents devraient surveiller de près l'utilisation des tablettes"

"Nos résultats indiquent que les parents devraient surveiller de près l'utilisation des tablettes au cours des premières années", estiment-ils par ailleurs. "Les parents doivent également éviter d'utiliser les tablettes comme outil d'apaisement, en particulier avec les enfants qui peuvent avoir des difficultés à réguler leurs émotions et leur comportement", ajoutent-ils.

Les auteurs de l’étude terminent leur rapport en soulignant les quelques limites de leur travail et en faisant des projets d’avenir. "De futures travaux pourraient examiner les rôles du contenu des tablettes sur les enfants. Par exemple, l'utilisation d'une tablette pour lire des livres électroniques ou pour regarder des vidéos sur YouTube peut avoir des effets différents sur le jeune consommateur", soulignent-ils.

40 % des enfants de 4 ans ont des smartphones ou des tablettes

En France, on compte désormais 40 % des enfants de 4 ans ayant des smartphones ou des tablettes.

Pour l'Arcom et notre ministère de la Santé, les écrans ne sont "pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans car ils peuvent freiner leur développement".