Apnée du sommeil : un médicament contre l'épilepsie aide à réduire les symptômes

L'ESSENTIEL Le sultiame est un médicament utilisé contre l'épilepsie. Il cible le système respiratoire en inhibant une enzyme, appelée anhydrase carbonique, et en stimulant les muscles des voies respiratoires supérieures.

Une nouvelle étude révèle que ce traitement est aussi efficace contre l'apnée du sommeil.

Toutefois, des tests supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la découverte.

Selon les estimations, environ 4 % des Français souffrent d’un syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS). "Le traitement standard de l’apnée obstructive du sommeil consiste à dormir avec une machine qui souffle de l’air à travers un masque facial pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. Malheureusement, de nombreuses personnes trouvent ces machines difficiles à utiliser à long terme, il est donc nécessaire de trouver des traitements alternatifs", explique le professeur Jan Hedner de l’hôpital universitaire Sahlgrenska et de l’université de Göteborg.

Bonne nouvelle pour eux. Une nouvelle étude, présentée au congrès de la Société européenne de pneumologie (ERS) à Vienne, révèle que le sultiame, un médicament actuellement utilisé contre l'épilepsie, pourrait être cette alternative.

Apnée du sommeil : des résultats prometteurs avec le sultiame

Pour cette étude, les chercheurs ont suivi 298 personnes souffrant d’apnée du sommeil traitées dans 28 centres différents en Espagne, en France, en Belgique, en Allemagne et en République Tchèque. Tous ces volontaires ne supportaient pas ou refusaient d’utiliser des appareils à pression positive continue.

Les patients ont été évalués par polysomnographie (appareil qui mesure la respiration, les niveaux d'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, les mouvements oculaires, l'activité cérébrale et musculaire pendant le sommeil) au début de l'essai, puis après quatre et douze semaines plus tard.

Pendant l'expérience, les participants ont été divisés en quatre groupes : le premier prenait 100 mg de sultiame par jour, le second 200 mg, le troisième 300 mg et les membres du dernier avait un placebo. "Le sultiame est un médicament qui cible le système respiratoire en inhibant une enzyme appelée anhydrase carbonique et en stimulant les muscles des voies respiratoires supérieures", précise le communiqué.

Les examens ont révélé que les personnes prenant le traitement contre l'épilepsie ont eu moins de pauses respiratoires et des niveaux plus élevés d’oxygène dans leur sang pendant leur sommeil. Dans le détail, la fréquence des pauses respiratoires pendant le sommeil était inférieure de 17,8 % pour les patients prenant la dose la plus faible, de 34,8 % pour ceux ayant le taux moyen et de 39,9 % pour le groupe avec la dose la plus élevée. Lorsque les chercheurs ont utilisé une autre mesure, appelée AHI4, l’effet du traitement était proche d’une réduction de 50 % des pauses respiratoires avec une baisse plus profonde des niveaux d’oxygène. Les volontaires prenant du sultiame indiquaient également se sentir moins somnolents pendant la journée.

Autres données rassurantes : les effets secondaires ressentis par les patients prenant du sultiame comme des picotements, des maux de tête, de la fatigue et des nausées, étaient généralement légers ou modérés.

Sultiame et apnée du sommeil : des études supplémentaires sont nécessaires

Pour les chercheurs, l’ensemble de ces résultats montrent que le sultiame pourrait être un traitement efficace contre l’apnée obstructive du sommeil, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser les traitements mécaniques existants.

Toutefois, la patiente est de mise. "Bien que le sultiame soit déjà disponible comme traitement pour l’épilepsie infantile, nous devons encore réaliser une étude de phase III pour confirmer les effets respiratoires bénéfiques de ce médicament sur un groupe plus large de patients atteints d’apnée du sommeil", prévient le professeur Hedner.