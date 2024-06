Apnée du sommeil : se soigner peut sauver votre couple

L'ESSENTIEL Une étude établit un lien entre le traitement de l'apnée du sommeil et des relations de couple plus heureuses.

Les malades qui utilisent régulièrement leur appareil de traitement par ventilation à pression positive continue montrent des niveaux plus élevés de satisfaction relationnelle et des niveaux plus faibles de conflits avec leur partenaire.

Les conjoints en bonne santé rapportent les mêmes effets bénéfique du traitement sur leur vie de couple.

Lorsqu'on voit un appareil de traitement par ventilation à pression positive continue - utilisé pour lutter contre l'apnée du sommeil - les mots “romantique” et “glamour” ne nous viennent pas vraiment à l’esprit. Et pourtant… selon une nouvelle étude, présentée lors du congrès SLEEP 2024 qui se tient à Houston du 1er au 5 juin, la machine se révèle très bénéfique pour la vie de couple des personnes touchées par ce trouble de la ventilation nocturne.

Syndrome d’apnées du sommeil : un traitement qui booste la vie de couple

"Personne n'est à son meilleur quand il ne dort pas, explique Wendy Troxel de la société de recherche Rand Corporation. À une époque où nous voyons des couples vivre des « divorces du sommeil » et où environ 50 % des mariages se terminent par un véritable divorce, il est impératif de reconnaître à quel point un sommeil sain peut contribuer à des relations saines."

Pour évaluer l’impact du syndrome d’apnées–hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) sur les ménages, l'équipe de la scientifique a réuni 36 couples dont l’un des deux conjoints était touché par la pathologie. Au début de l'étude, les malades commençaient à suivre leur traitement par ventilation à pression positive continue (PPC). Au cours des 3 mois de l'expérience, les données de l’appareil étaient enregistrées. La durée et l’efficacité du sommeil ont, par ailleurs, été évaluées. Tous les participants devaient aussi indiquer leur satisfaction relationnelle et leurs conflits sur cette période.

Les résultats montrent que plus le malade utilisait régulièrement l’appareil PPC, plus son couple présentait des niveaux élevés de satisfaction relationnelle. Les conjoints se disputaient moins également. L'amélioration du sommeil des patients SAHOS était aussi associée à des taux plus élevés de satisfaction relationnelle. Cet effet positif était à la fois observé par le malade et son partenaire.

Une meilleure vie de couple, un facteur de motivation au traitement par PPC ?

Les résultats de cette étude, publiés dans le numéro de la revue Sleep de mai 2024, confirment que le sommeil et les troubles du sommeil sont impliqués dans la qualité de la relation des couples. Concernant l’apnée du sommeil, l'observance du traitement par PPC est liée à des liens plus harmonieux et sains.

"Reconnaître que le sommeil et les troubles du sommeil ont un impact sur la qualité d'une relation pourrait être un puissant facteur de motivation pour inciter les personnes atteintes d'apnée du sommeil à adhérer au traitement", conclut l'auteure principale Wendy Troxel dans un communiqué.

Pour les chercheurs ayant mené ces travaux, il est important de le mettre en avant auprès des malades touchés par l'apnée du sommeil. En effet, les individus souffrant de cette maladie qui se caractérise par des fermetures répétées du pharynx pendant le sommeil, font face à plusieurs complications s'ils ne sont pas traités. En premier lieu, leur qualité de vie est altérée par la fatigue, la somnolence, les difficultés de concentration et l’irritabilité. Des troubles qui découlent d’une nuit agitée et marquée par les micro-réveils. Les risques d'accidents routiers, domestiques et professionnels sont plus importants.

Sur le long terme, la pathologie augmente le risque de maladies cardiométaboliques : troubles du rythme cardiaque, hypertension, AVC, diabète, obésité…