Amour : être trompé peut déclencher de sérieux problèmes de santé

L'ESSENTIEL

Cette action peut affecter la santé du partenaire, d'après une nouvelle étude.

L'adultère peut notamment engendrer des migraines et des problèmes cardiaques chez ceux qui en sont victimes.

D’après une nouvelle enquête, être victime d’une infidélité de la part de son partenaire amoureux conduit souvent à de véritables pathologies chroniques.

Pour étudier les effets à long terme de cette épreuve sur notre organisme, les chercheurs ont utilisé les données de l'étude Midlife Development in the United States (MIDUS), un document comprenant des informations sur les relations personnelles, la santé et les caractéristiques démographiques des individus.

Infidélité : quels sont les problèmes physiques rencontrés ?

L'échantillon sélectionné par les scientifiques à partir de cette source comprenait 2.579 participants âgés de 33 à 84 ans. Tous avaient répondu à deux vagues de l'enquête menée pour MIDUS à environ neuf ans d'intervalle.

Après analyse de leur parcours, les résultats ont montré un lien évident entre l'infidélité d'un partenaire et de moins bons résultats en matière de santé.

Même en tenant compte de facteurs tels que l'âge, le sexe, le revenu et le niveau d'éducation, les participants qui avaient été trompés étaient nettement plus susceptibles de signaler des migraines persistantes et des problèmes cardiaques.

Les chercheurs ont également cherché à déterminer si un soutien solide de la part des amis et de la famille pouvait atténuer les effets de l'infidélité sur la santé, mais la réponse est non.



"Le fait d'être trompé par son partenaire peut avoir des conséquences durables sur la santé, et ces conséquences peuvent être particulièrement graves chez les personnes vulnérables, telles que les minorités et les sujets confrontés à des difficultés socio-économiques", explique par ailleurs le directeur de l’étude. "Les personnes qui ont souffert de l'infidélité de leur partenaire et qui ont du mal à gérer la situation devraient donc envisager de demander l'aide d'un professionnel de santé", estime-t-il.

L'étude, intitulée "The consequences of spousal infidelity for long-term chronic health : A two-wave longitudinal analysis", a été rédigée par Eunicia Q. W. Hoy et Vincent Y. S. Oh.

Infidélité : quels sont les problèmes psychologiques rencontrés ?

Une analyse récente a montré qu'environ 34 % des hommes et 24 % des femmes ont commis une infidélité à un moment ou à un autre de leur vie. Compte tenu de cette forte prévalence, de nombreux chercheurs ont déjà démontré ses effets psychologiques parfois dévastateurs, se matérialisant notamment sous forme d’anxiété et de dépression.